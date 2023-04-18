Şarkıcı Simge Sağın eski sevgilisiyle müzik kampına girdi

Şarkıcı Simge Sağın, dört yıl aşk yaşadığı aranjör Ozan Bayraşa ile birlikteliğini 2018'de sonlandırmış, ayrılığın ardından aldatıldığını ima etmişti.

Uzun süre küs kalan ikili, geçtiğimiz yıl tekrar birlikte çalışmaya başlayıp arkadaş olmuştu.

Birlikteyken 'Aşkın Olayım' şarkısını yapan Simge ve Ozan Bayraşa, geçtiğimiz günlerde de yeni parçaları 'Harcandıkça'yı müzikseverlerle buluşturmuştu.

"PRENSLERİM"

Simge Sağın, eski sevgilisi Ozan Bayraşa ile Alaçatı'da bir ev tuttu. Yanlarına şarkı yazarı dostları Onurr'u da alarak müzik kampına girdiler. Sağın, Ozan Bayraşa ve Onurr’un fotoğrafını sosyal medya hesabında "Prenslerim" notuyla paylaştı.