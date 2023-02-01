﻿Simge Sağın Miami'den Türkiye'ye ne getirdiğini açıkladı

Miami Beach'ten yaptığı paylaşımlarla sosyal medyayı sallayan 41 yaşındaki şarkıcının paylaşımları kısa sürede binlerce yorum aldı.

10 Şubat'ta yeni şarkısını piyasaya çıkarmaya hazırlanan Sağın, Instagram'daki 1,5 milyon takipçisiyle yoğun bir etkileşim içerisinde.

İddialı sahne kostümleri ile sık sık gündeme gelen Simge yaptığı bikinili paylaşımlarla yine kendisinden söz ettirdi.

TATİL DÖNÜŞÜ UÇAK PAYLAŞIMI GELDİ

Yeni şarkısı öncesi çıktığı ABD tatilinde bol bol moral depolayan ve paylaştığı fotoğraflarla takipçilerini heyecanlandıran Simge Sağın, Türkiye dönüşü uçaktan yaptığı özçekim paylaşımıyla yine dikkat çekti.

Bu defa soğuk hava şartlarına uygun bir şekilde giyindiği görülen Simge Sağın, paylaştığı karenin altına;

"10 saat uyumuşum, dünyanın buluşma noktası İstanbul havalimanına Miami'den getirdiğim güneşimle indim" notunu düştü.