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Simge Sağın idolünü açıkladı

Simge Sağın, Gülşen’in sahne tarzından esinlenmesiyle ilgili gelen eleştirilere karşı yanıtını Instagram'dan verdi. Sağın, "Gülşen’den başka Türkiye’de örnek alacağım kimse yok" dedi.

Haber Giriş: 23 Mart 2023 Perşembe - 16:22
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Simge Sağın örnek aldığı sanatçıyı açıkladı

Simge Sağın idolünü açıkladı
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Şarkıcı Simge Sağın, Gülşen’in sahne tarzından esinlenmesiyle ilgili gelen eleştirilere karşı yanıtını Instagram’da POP Bizde hesabında yapılan paylaşımın altına yaptığı yorumla verdi.

Simge şunları söyledi: “Gülşen her zaman benim en güzel örneğim olmuştur başka da örnek alacağım Türkiye’de biri yok zaten”

Bu sözleriyle pop dünyasında yeni bir polemiğin fitilini ateşleyen Simge’nin “Gülşen’den başka Türkiye’de örnek alacağım kimse yok” sözlerine Demet Akalın ve Hande Yener’in ne yanıt vereceği merak konusu oldu. 
 

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