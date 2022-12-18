Konser öncesi hastaneye kaldırılan Simge Sağın sağlık durumu hakkında bilgi verdi

İstanbul'da önceki gece vereceği konsere 15 dakika kala rahatsızlanan sevilen şarkıcı Simge Sağın, hastaneye kaldırıldı. Son dönemde çıkardığı şarkılarla dikkat çeken Simge Sağın'dan güzel haber geldi.

Instagram hesabından son durumu hakkında bilgi veren Simge Sağın, "Herkese merhaba. Dün akşam konsere 15 dakika kala rahatsızlandım ve ne yazık ki konserimizi gerçekleştiremedik. Viral bir enfeksiyon varmış. Şimdi evdeyim. Dinleniyorum, iyiyim. Mesajlarınız için çok teşekkür ederim. Lütfen sizde dikkat edin. Sağlıkla kavuşmak dileğiyle" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Hasta yatağından dün video paylaşan Sağın, "Bu akşam Vadistanbul Jolly Joker konserime çıkmama son 15 dakika kala inanılmaz bir mide bulantısı oldu. İstifra etmeye başladım. Şu an hastanedeyim. Gerçekten iyi değilim. Beni bilenler bile ne olursun sahneye mutlaka çıkarım. 6 Ocak'ta görüşmek üzere... Hepinizden özür diliyorum" demişti.