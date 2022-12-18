18 Aralık 2022 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Konser öncesi hastaneye kaldırılan Simge Sağın sağlık durumu hakkında bilgi verdi

Konser öncesi hastaneye kaldırılan Simge Sağın sağlık durumu hakkında bilgi verdi

İstanbul'da dün gece vereceği konsere 15 dakika kala rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ünlü şarkıcı Simge Sağın, Instagram hesabından son durumu hakkında bilgi verdi.

Haber Giriş: 18 Aralık 2022 Pazar - 06:52
Takip Et

Konser öncesi hastaneye kaldırılan Simge Sağın'dan güzel haber geldi. Ünlü şarkıcı taburcu oldu

Konser öncesi hastaneye kaldırılan Simge Sağın sağlık durumu hakkında bilgi verdi
+
Aa
-

İstanbul'da önceki gece vereceği konsere 15 dakika kala rahatsızlanan sevilen şarkıcı Simge Sağın, hastaneye kaldırıldı. Son dönemde çıkardığı şarkılarla dikkat çeken Simge Sağın'dan güzel haber geldi.

Instagram hesabından son durumu hakkında bilgi veren Simge Sağın, "Herkese merhaba. Dün akşam konsere 15 dakika kala rahatsızlandım ve ne yazık ki konserimizi gerçekleştiremedik. Viral bir enfeksiyon varmış. Şimdi evdeyim. Dinleniyorum, iyiyim. Mesajlarınız için çok teşekkür ederim. Lütfen sizde dikkat edin. Sağlıkla kavuşmak dileğiyle" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Hasta yatağından dün video paylaşan Sağın, "Bu akşam Vadistanbul Jolly Joker konserime çıkmama son 15 dakika kala inanılmaz bir mide bulantısı oldu. İstifra etmeye başladım. Şu an hastanedeyim. Gerçekten iyi değilim. Beni bilenler bile ne olursun sahneye mutlaka çıkarım. 6 Ocak'ta görüşmek üzere... Hepinizden özür diliyorum" demişti.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İşte Türkiye'nin en başarılı belediye başkanı. Anket sonuçları açıklandı
1
﻿İşte Türkiye'nin en başarılı belediye başkanı. Anket sonuçları açıklandı
﻿İşte Türkiye'nin en başarılı belediye başkanı. Anket sonuçları açıklandı
﻿Demet Akalın'a sponsor arayışı nedeniyle 'utanmalısın' yorumları yağdı
2
﻿Demet Akalın'a sponsor arayışı nedeniyle 'utanmalısın' yorumları yağdı
﻿Demet Akalın'a sponsor arayışı nedeniyle 'utanmalısın' yorumları yağdı
﻿Akşener 2023 seçimi için kararını verdi. İYİ Partili Aytun Çıray canlı yayında açıkladı
3
﻿Akşener 2023 seçimi için kararını verdi. İYİ Partili Aytun Çıray canlı yayında açıkladı
﻿Akşener 2023 seçimi için kararını verdi. İYİ Partili Aytun Çıray canlı yayında açıkladı
﻿Cemal Enginyurt Orhan Uğuroğlu'na açıkladı. Millet İttifakı'nın adayı nerede açıklanacak
4
﻿Cemal Enginyurt Orhan Uğuroğlu'na açıkladı. Millet İttifakı'nın adayı nerede açıklanacak
﻿Cemal Enginyurt Orhan Uğuroğlu'na açıkladı. Millet İttifakı'nın adayı nerede açıklanacak
﻿Kılıçdaroğlu iktidara geçmişi hatırlattı: Korkak Saraya karşı, biz yine dimdik duracağız
5
﻿Kılıçdaroğlu iktidara geçmişi hatırlattı: Korkak Saraya karşı, biz yine dimdik duracağız
﻿Kılıçdaroğlu iktidara geçmişi hatırlattı: Korkak Saraya karşı, biz yine dimdik duracağız
﻿Kaan Urgancıoğlu'nun cüzdanı bulundu
6
﻿Kaan Urgancıoğlu'nun cüzdanı bulundu
﻿Kaan Urgancıoğlu'nun cüzdanı bulundu
﻿Zagreb'de Hırvatistan'ın dünya üçüncülüğü büyük bir coşkuyla kutlandı
7
﻿Zagreb'de Hırvatistan'ın dünya üçüncülüğü büyük bir coşkuyla kutlandı
﻿Zagreb'de Hırvatistan'ın dünya üçüncülüğü büyük bir coşkuyla kutlandı
﻿Kayseri Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Kayseri Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Kayseri Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Sabancı Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Sabancı Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Sabancı Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Göç İdaresi Genel Müdürlüğü sözleşmeli bilişim personeli alacak
﻿Göç İdaresi Genel Müdürlüğü sözleşmeli bilişim personeli alacak
﻿Göç İdaresi Genel Müdürlüğü sözleşmeli bilişim personeli alacak
﻿Biruni Üniversitesi akademik personel alımı
﻿Biruni Üniversitesi akademik personel alımı
﻿Biruni Üniversitesi akademik personel alımı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.