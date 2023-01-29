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Hilkat Garibesi gibi oldular. Fotoşopun dozu fazla geldi

Şarkıcı Simge Sağın ve oyuncu Aybüke Pusat, fotoşopun dozunu kaçırdı. Sağın'ın ayakları gereğinden uzun görünürken Pusat'ın kol uzunluğu da görenleri şaşkına çevirdi.

Haber Giriş: 29 Ocak 2023 Pazar - 08:05
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.Şarkıcı Simge Sağın ve Aybüke Pusat fotoşopu fazla kaçırınca alay konusu oldular

Hilkat Garibesi gibi oldular. Fotoşopun dozu fazla geldi
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Tatil için Miami'ye giden başarılı şarkıcı Simge Sağın, mavi mayosuyla poz verdi. Bir etkinliğe katılan oyuncu Aybüke Pusat ise siyah derin yırtmaçlı elbisesiyle poz verdi. İki ünlü ismin fotoğraflarındaki değişim ise dikkatlerden kaçmadı.

BİRİNİN AYAĞI BİRİNİ KOLU UZADI

Sağın'ın paylaşımında bir ayağının normalden daha uzun görünmesi Pusat'ın da kollarının uzunluğu takipçilerinin gözünden kaçmadı. İki ismin fotoğrafını gören kullanıcılar photoshopun dozunu kaçırdıklarını iddia etti. İkilinin fotoğraflarını gören bazı kullanıcılar, ise photostop olmadığını ikilinin geniş açı ile çekim yaptıkları için öyle göründüğünü söyledi.

İki ünlü ismin de photoshopa ihtiyaç duymadıklarını söyleyen takipçileri "Elini lahmacun küreği gibi yapmış" ve "O el ve ayaktan başka insan üretilir o kadar büyük" yorumu yapıldı

İŞTE YAPILAN YORUMLARDAN BAZILARI

HİLKAT GARİBESİ NE DEMEK?

Hilkat garibesi TDK'ya göre, bir kişinin bedeninde doğuştan gelen, normal olmayan garip durumlar olarak bilinir. Aynı zamanda herhangi bir durumun garip, tuhaf ve acayip olduğunu anlatan bir kelime grubu olarak öne çıkar.

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