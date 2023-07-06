İlay Aksoy ‘savaş var’ denilen Suriye’den mesaj gönderdi

Türkiye'de sığınmacı ve kaçak krizi büyürken, konuyu yakından takip eden Demokrat Parti (DP) Göç ve Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkanı Yardımcısı İlay Aksoy, “iç savaşın devam ettiği” söylenen Suriye’nin başkenti Şam’a gitti.

Şam’daki gündelik yaşamdan görüntüleri aktaran Aksoy, Başkent’ten paylaştığı videoda Suriye’de bir alışveriş merkezine girdi.

Markette satılan ürünlerin arkasında Ülker'in ambleminin olduğunu gösteren Aksoy, Suriye'ye uygulanan ambargoyu hatırlattı. Ürünlerin bazılarının arkasında 'Halep'te üretilmiştir' ibaresine dikkat çeken Aksoy, "Hani Suriye'ye ambargo vardı? Ülker'in Halep'te fabrikası mı var?" sorularını sordu.

“DONDURMA MARKASININ ÜLKER OLDUĞUNU GÖRDÜK”

Demokrat Partili Aksoy, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda şu ifadeleri kullandı:

"Şam'da alışveriş merkezine geldik. Çok ilginç bir şey gördük burada. Dondurma alalım dedik ve dondurma markasının Ülker olduğunu gördük.

“ÜLKER'İN HALEP'TE FABRİKASI MI VAR?”

İşin ilginç tarafı bütün markaların üzerine stikerlar koymuşlar. Ülker markalı ürünlerin arkasında 'Halep'te üretilmiştir' yazıyor? Ülker'in Halep'te fabrikası mı var?

Hatta başka bir şey de var. Tüm Ülker markalarının üzerinde isimleri kazı kazan gibi kapatılmış ve altından Ülker çıkıyor.

“HANİ AMBARGO VARDI?”

Peki şunu sormak lazım: Hani Suriye'ye mal göndermemek için ambargo vardı? Hangi yollarla geliyor bunlar?"