İlay Aksoy Türkiye’nin başındaki en büyük belayı Suriyeli kadınların doğum oranı üzerinden açıkladı

DP'li İlay Aksoy, Suriye’nin başkenti Şam’da; “Suriye’de, Suriyeli kadınların doğum oranı 2,4. Ama Türkiye’de, biliyoruz ki Suriyeli kadınların 5,3 doğum oranı var” açıklamasını yaptı.

İlay Aksoy Türkiye’nin başındaki en büyük belayı Suriyeli kadınların doğum oranı üzerinden açıkladı

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı İlay Aksoy, Suriye’den yaptığı paylaşımlarına devam ediyor. Son olarak Suriye'nin başkenti Şam'dan yaptığı paylaşımda sığınmacı sorununa ilişkin konuşan Aksoy, Suriyeli kadınların doğum oranları üzerinden Türkiye'yi bekleyen tehlikeyi açıkladı.

Suriye’deki Suriyeli kadınların 2,4'lük doğum oranı bulunduğunu ifade eden İlay Aksoy, "Ama Türkiye’de, biliyoruz ki Suriyeli kadınların 5,3 doğum oranı var” açıklamasını yaptı.

İç savaştan kaçarak Türkiye'ye gelen Suriyelilerin artan nüfusu ve bu nüfusun demografik yapıda yaratacağı sorunlara dikkat çeken Aksoy, "Suriye’de yasalar böyledir, dolayısıyla Suriye’deki yasaları biz uygulayalım" diyen mahkemeleri de yanıtladı.

Aksoy, şunları söyledi:

“Bugün biz, Suriye’deki doğum oranını konuşacağız. Çünkü Türkiye’de oldukça farklı. Suriye’de, Suriyeli kadınların doğum oranı 2,4. Ama Türkiye’de, biliyoruz ki Suriyeli kadınların 5,3 doğum oranı var.

Öncelikle yasaları biraz anlatmak istiyorum. Resmi evlenme yaşı, 18’dir burada. 18 yaşın altında evlenen her çocuk için, bir istismar vakası olarak bakılıyor. Ve babası ve annesi, yaşına göre de hapis cezası alıyor. Eğer, 17 yaşından gün almışsa, bu hapis cezası gerçekleşiyor. Ancak siciline işlemiyor. Özellikle de 16 yaş altındaysa, bu kesinlikle hapis cezası oluyor, siciline işliyor ve daha küçük yaşlarda gerçekleşen bir evlilik varsa da hapis cezası altı aydan iki yıla kadar da çıkabiliyor. Yani ne kadar küçük olursa, cezası o kadar büyüktür.

Türkiye’de, ‘Suriye’de yasalar böyledir, dolayısıyla Suriye’deki yasaları biz uygulayalım’ diyen mahkemeler vardı. Bunlar tamamen hukuk dışıdır. Çünkü Suriye’deki yasalar böyle değil.”

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