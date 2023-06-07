Demokrat Partili İlay Aksoy Mehmet Şimşek’in yüzleşmesi gereken gerçeği açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in göçmen sorunuyla ilgili ne yapacağı merak ediliyor.

Demokrat Partili İlay Aksoy Mehmet Şimşek’in yüzleşmesi gereken gerçeği açıkladı

Demokrat Parti Göç ve Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İlay Aksoy, Şimşek'in göçle mücadele etmeden ekonomiyi nasıl düzelteceğini sordu.

Aksoy, göçün kayıt dışı ekonomi ve güvenlik giderleri gibi pek çok sorunu beraberinde getirdiğini belirtti.

Aksoy, "Biz kemer sıkarken, bizim vergilerimizin üstüne, giderlerimizin üstüne sürekli vergi binerken, bizim paramız sürekli devalüe olurken, dolar 1 gün içinde 2 lira artarken, yabancılar için bir girişim var mı? Bizim bugün bütün hastanelerde kullandığımız malzemeler dolar bazında, bu giderlerimizi nasıl kontrol altına alacak?" diye sordu.

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı İlay Aksoy, şu soruları sordu:

“Sayın Mehmet Şimşek'e şunu sormak istiyorum: Göçle mücadele etmeden ekonomiyi nasıl düzeltecek? Göç, şu an elimizde kara bir delik, dipsiz bir kuyu. Sürekli gider. Öte yandan çok büyük bir kayıt dışı ekonomi... Peki bununla mücadele etmeden nasıl ekonomi düzelecek? Önce bununla yüzleşmesi lazım. Ardından mücadele etmesi lazım

"YABANCILAR İÇİN BİR GİRİŞİM VAR MI?"

Biz kemer sıkarken, bizim vergilerimizin üstüne, giderlerimizin üstüne sürekli vergi binerken, bizim paramız sürekli devalüe olurken, dolar 1 gün içinde 2 lira artarken, yabancılar için bir girişim var mı? Bizim bugün bütün hastanelerde kullandığımız malzemeler dolar bazında, bu giderlerimizi nasıl kontrol altına alacak? Sayın Mehmet Şimşek'in önünde en büyük soru şudur; Göç ile mücadele etmedikten sonra ekonomiyi nasıl düzeltecek? Güvenlik giderlerimizi nasıl karşılayacağız?”

İlgili Haberler
Merkez Bankası eski Başkanı'ndan Mehmet Şimşek'e: Çok geç değil mi
Öne Çıkanlar
Beşiktaş taraftarından Mehmet Büyükekşi'ye küfürlü tezahürat: 'Cimbomun köpeği'
Beşiktaş taraftarından Mehmet Büyükekşi'ye küfürlü tezahürat: 'Cimbomun köpeği'
Üç Kız Kardeş sezon finali ne zaman? Üç Kız Kardeş sezon final fragmanı yayınlandı mı?
Üç Kız Kardeş sezon finali ne zaman? Üç Kız Kardeş sezon final fragmanı yayınlandı mı?
Yalı Çapkını sezon finali ne zaman? Yalı Çapkını sezon final fragmanı yayınlandı mı?
Yalı Çapkını sezon finali ne zaman? Yalı Çapkını sezon final fragmanı yayınlandı mı?
Kızılcık Şerbeti sezon finali ne zaman? Kızılcık Şerbeti sezon final fragmanı yayınlandı mı?
Kızılcık Şerbeti sezon finali ne zaman? Kızılcık Şerbeti sezon final fragmanı yayınlandı mı?
Rahmi Koç'tan Ali Koç'a Fenerbahçe baskısı: Yoruldun bırak artık başkanlığı
Rahmi Koç'tan Ali Koç'a Fenerbahçe baskısı: Yoruldun bırak artık başkanlığı
Yılmaz Özdil gençlerin geleceğini çalan gazetecileri açıkladı
Yılmaz Özdil gençlerin geleceğini çalan gazetecileri açıkladı
Son Haberler
Meksika ordusu yakaladığı 5 uyuşturucu kaçakçısını infaz etti Dünya
Meksika ordusu yakaladığı 5 uyuşturucu kaçakçısını infaz etti
Afganistan’da katliam gibi kaza Dünya
Afganistan’da katliam gibi kaza
Diyarbakır'da 3.9 büyüklüğünde deprem Güncel
Diyarbakır'da 3.9 büyüklüğünde deprem
Merkez Bankası eski Başkanı'ndan Mehmet Şimşek'e: Çok geç değil mi Ekonomi
Merkez Bankası eski Başkanı'ndan Mehmet Şimşek'e: Çok geç değil mi
Konyaspor 10 kişi kaldı Spor
Konyaspor 10 kişi kaldı
Erdoğan'dan Bahçeli'ye teşekkür, Kurtulmuş'a tebrik telefonu Siyaset
Erdoğan'dan Bahçeli'ye teşekkür, Kurtulmuş'a tebrik telefonu
Türkiye, İsveç'in NATO üyeliğini veto etmişti: Hakan Fidan'dan ilk hamle Siyaset
Türkiye, İsveç'in NATO üyeliğini veto etmişti: Hakan Fidan'dan ilk hamle