Savaşın sıçradığı ülke uçaklarını Türkiye’ye yolladı

İsrail ile HAMAS arasında devam eden çatışmalar her geçen gün şiddetini artırırken, bütün dünyanın gözü bölgeye çevrilmiş durumda.

Yeni cephe açılıp açılmayacağı konusu endişeyle beklenirken, savaşın küçük çatışmalar şeklinde zaman zaman alevlendiği Lübnan cephesinden yeni bir haber geldi.

Birçok ülke savaşın bu ülkeye yayılabileceği kaygısıyla Lübnan’daki vatandaşlarını uyarırken Beyrut hükümeti de savaş ihtimaline karşı önlemleri artırıyor.

UÇAKLARINI İSTANBUL’A GÖNDERDİLER

Lübnan devletine bağlı havayolu şirketi Middle East Airlines’ın (MEA) Beyrut’taki uluslararası havalimanında bulunan bazı uçaklarını İstanbul’a gönderdiği bildirildi.

Havacılık sitelerinin radar kayıtlarına dayandırdığı habere göre, İsrail’le devam eden çatışmalar nedeniyle MEA, önlem olarak 5 yolcu uçağını İstanbul’a gönderdi.

İSRAİL DAHA ÖNCE DE VURMUŞTU

İsrail, geçmiş yıllarda iki ülke arasında yaşanan çatışmalarda MEA uçaklarını birkaç defa hedef almıştı. İsrail, 1968’de Filistin Halk Kurtuluş Cephesi’nin bir İsrail uçağına saldırısına misilleme olarak Beyrut Havalimanı’nı vurmuş, 12 MEA uçağı imha edilmişti.

Arap basınında yer alan haberlere göre İsrail, geçen sene de İran’ın Hizbullah’a sivil uçuşlar aracılığıyla silah sevkiyatı yaptığını öne sürerek Beyrut Havalimanı’nı bombalayabileceği tehdidinde bulunmuştu.