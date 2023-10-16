Fotoğrafı hafızalara kazınmıştı. 12 yaşındaki oğlunu yılar önce kaybeden babanın kardeşlerini de İsrail öldürdü

2000 yılında İsrail askerlerinin açtığı ateşle 12 yaşındaki Muhammed babasının kucağında hayatını kaybetti. O baba bugünlerde Gazze’ye yapılan saldırılarda 2 kardeşini kaybetti.

Fotoğrafı hafızalara kazınmıştı. 12 yaşındaki oğlunu yılar önce kaybeden babanın kardeşlerini de İsrail öldürdü

Editör: Ayşe Memiş

İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalarda 10. güne girilirken kahreden bir detay ortaya çıktı.

2000 yılında El Aksa İntifadası’nda 12 yaşındaki Muhammed Durra babası Cemal Durra’nın kucağında İsrail’in saldırısında hayatını kaybetmişti. O görüntü tüm dünyanın yüreğini yakmıştı.

O acılı baba 23 yıl sonra yine aynı acıyı yaşadı. Sosyal medyada Cemal Durra’nın Gazze'de yaşanan saldırılar sonucu kardeşlerini kaybettiği bildirildi.

2000 yılındaki görüntü ile babanın kardeşlerinin cenazei başındaki bugünkü görüntü yürekleri dağladı.

MUHAMMED DURA BABASININ KUCAĞINDA ÖLMÜŞTÜ

İkinci İntifada veya El Aksa İntifadası, Eylül 2000'den 2005 yılına kadar devam eden ikinci Filistin ayaklanmasıdır.

Bu çatışamalara Gazze Şeridi'ndeki Selahaddin Caddesi'nde bir duvarın dibine sığınan Filistinli silahsız bir baba ile 12 yaşındaki oğlu damga vurmuştu. Küçük çocuk babasının kucağında İsrail’in saldırıları sonucu ölmüştü.

O anlar ayaklanmanın sembolü olmuş ve dünyada infial yaratmıştı.

f8g9bnjwqaadzyc.jpg

gyuytghu.jpg

İSRAİL ART ARDA BOMBALIYOR

7 Ekim'de Hamas'ın İsrail'e yönelik başlattığı saldırılarda İsrail durmadan Gazze'yi bombalıyor. Savaşın 10. gününde hem İsrail'de hem de Gazze'de yüzlerce sivil hayatını kaybetti.

İsrail, Gazze’ye düzenlediği hava saldırılarının ardından kara harekatına başladığını da duyurdu.

Öte yandan, Gazze'deki Durra Çocuk Hastanesinin de İsrail savaş uçakları tarafından atılan fosfor bombalarıyla vurulduğu açıklandı.

Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 119. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 119. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
New York Times İsrail’in Gazze’iyi işgal planını adım adım açıkladı
New York Times İsrail’in Gazze’iyi işgal planını adım adım açıkladı
İmamoğlu elindeki bulgurdan da olacak ya da...
İmamoğlu elindeki bulgurdan da olacak ya da...
Başlı başına bir mutfak: Kimchi
Başlı başına bir mutfak: Kimchi
Emniyetteki Ankara sırları
Emniyetteki Ankara sırları
MasterChef All Star’da ödül oyununu kim kazandı? 13 Ekim MasterChef ödül oyunu kazananı kim oldu?
MasterChef All Star’da ödül oyununu kim kazandı? 13 Ekim MasterChef ödül oyunu kazananı kim oldu?
Son Haberler
Çalıştığı için emekli ikramiyesi alamayan milyonlarca kişiye bir darbe daha! SGK'nın planı ortaya çıktı Ekonomi
Çalıştığı için emekli ikramiyesi alamayan milyonlarca kişiye bir darbe daha! SGK'nın planı ortaya çıktı
Gazze’nin güneyinde ateşkes için anlaşma sağlandı Dünya
Gazze’nin güneyinde ateşkes için anlaşma sağlandı
Japonya Kalkındı, Türkiye Neden Kalkınamadı? Aydınların Kurtuluş Reçeteleri Konuk Kalem
Japonya Kalkındı, Türkiye Neden Kalkınamadı? Aydınların Kurtuluş Reçeteleri
Polonya'da seçim bitti sandıktan koalisyon çıktı Dünya
Polonya'da seçim bitti sandıktan koalisyon çıktı
Diyarbakır'da 'Huzur' uygulaması Gündem
Diyarbakır'da 'Huzur' uygulaması
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan son gün uyarısı. Bugün 17’de sona erecek Gündem
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan son gün uyarısı. Bugün 17’de sona erecek