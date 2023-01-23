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Saatlerce ucuz et için kuyrukta bekleyen vatandaş: Bunu mu hak edecektim ben

Emekli vatandaş, ucuz et alabilmek için saatlerce kuyrukta bekledi. Vatandaş, "Yıllarca çalıştım bunu mu hak edecektim ben" diyerek isyan etti.

Haber Giriş: 23 Ocak 2023 Pazartesi - 21:16
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Emekli vatandaş, ucuz et alabilmek için saatlerce kuyrukta bekledi: Bunu mu hak edecektim ben

Saatlerce ucuz et için kuyrukta bekleyen vatandaş: Bunu mu hak edecektim ben
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Ekonomik krizle birlikte et fiyatları uçtu. Vatandaşlar ucuz et alabilmek için sabahın erken saatlerinde evden çıkıp Et ve Süt Kurumu marketlerinin önünde kuyruğa giriyor.

Talep fazlalığı nedeniyle vatandaşa et satışı 1 kilo ile sınırlandırılırken, marketin önünde metrelerce kuyruk oluştu. Bir vatandaş, yıllarca çalışıp devlete hizmet ettiğini söyleyerek, "Bunu mu hak edecektim ben" dedi.

Kızılay’daki marketin önünde saatlerce sıra bekleyen vatandaş, “Bizi yönetenler burada gelip durumumuzu görebiliyor mu? Benim sıcak yatağımda olmam lazımdı. Sabah kalkıp, güzelce kahvaltımı yapıyor olmam lazımdı. Oysa ben sabahın köründe buraya gelmişim et kuyruğunda bekliyorum, neden? Birer kilo veriyorlarmış onu alıp gideceğiz. Yıllarca çalıştım, ülkeme hizmet ettim. Bunu mu hak edecektim” ifadelerini kullandı.

Vatandaş ucuz gıdaya ulaşmak için Et ve Süt Kurumu’nun önünde uzun kuyruklar oluşturuyor. Kasapta kilosu 200 TL’ye satılan kıyma 90 TL, 230 liraya satılan kuşbaşı 100 TL, kasapta 325 lira olan biftek 135 TL’ye satılıyor.

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Yurttas
23.01.2023 21:40
Bu eserin mimarlari 20 sene boyunca ısrarla AKP diyenler.Sıcak para ile ekonomin düzeldiğini sana ülkenin mal varlıklarının satılması için mutlaka bir bahane üretme yarısında olmaları.  
 
1950
23.01.2023 21:35
Vallahi biz adam gibi adam olsak, adam gibi insanları seçeriz, olmadı her seçimde başkasını seçeriz, sendika, sivil toplum, kooperatif de onlarca yıl yönetimde kalıyor, ne yapıyorlar? Hiç  
 
Hamit Seki
23.01.2023 21:34
80 yıllık emeklerin birikimlerini ve korunan mal ve mülkümüzü son yirmi yılda hayırsız bir evlat başımıza lider diye gelerek yok pahasına sattı mirasyedi, ama zenginlere harcadı onlara göre damat iyi  
 
TÜM YORUMLAR (5)
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