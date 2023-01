Saatlerce ucuz et için kuyrukta bekleyen vatandaş: Bunu mu hak edecektim ben

Ekonomik krizle birlikte et fiyatları uçtu. Vatandaşlar ucuz et alabilmek için sabahın erken saatlerinde evden çıkıp Et ve Süt Kurumu marketlerinin önünde kuyruğa giriyor.

Talep fazlalığı nedeniyle vatandaşa et satışı 1 kilo ile sınırlandırılırken, marketin önünde metrelerce kuyruk oluştu. Bir vatandaş, yıllarca çalışıp devlete hizmet ettiğini söyleyerek, "Bunu mu hak edecektim ben" dedi.

Kızılay’daki marketin önünde saatlerce sıra bekleyen vatandaş, “Bizi yönetenler burada gelip durumumuzu görebiliyor mu? Benim sıcak yatağımda olmam lazımdı. Sabah kalkıp, güzelce kahvaltımı yapıyor olmam lazımdı. Oysa ben sabahın köründe buraya gelmişim et kuyruğunda bekliyorum, neden? Birer kilo veriyorlarmış onu alıp gideceğiz. Yıllarca çalıştım, ülkeme hizmet ettim. Bunu mu hak edecektim” ifadelerini kullandı.

Vatandaş ucuz gıdaya ulaşmak için Et ve Süt Kurumu’nun önünde uzun kuyruklar oluşturuyor. Kasapta kilosu 200 TL’ye satılan kıyma 90 TL, 230 liraya satılan kuşbaşı 100 TL, kasapta 325 lira olan biftek 135 TL’ye satılıyor.