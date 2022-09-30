Ali Babacan ''TL'den 6 sıfır atılacağını Erdoğan gazeteden öğrendi'' demişti. Yanıt Saray'ı koruma bakanı Varank'tan geldi

DEVA Partisi lideri Ali Babacan, dün FOX TV'de İlker Karagöz'le Çalar Saat programına katıldı. Babacan, 2005'te Türk Lirası'ndan 6 sıfır atılması hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile aralarında geçen diyaloğu aktardı.

Erdoğan'ın kararı gazeteden öğrendiğini aktaran Babacan, Erdoğan'ın kendisine "Keşke söyleseydin de ben açıklasaydım niye sen açıkladın?" dediğini söylediğini ifade etti.

"TIPIŞ TIPIŞ GELİP FOTOĞRAF KARESİNE GİREBİLMİŞTİ"

Bu açıklamaya Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan yanıt geldi. Varank sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Babacan’ın mütevazılığı gibi dürüstlüğü de sahte. Paradan 6 sıfır atılmasının tüm siyasi mücadelesini Recep Tayyip Erdoğan verdi.

Başbakan, Babacan’ı arayıp ‘yılbaşı gecesi ATM’den YTL çekeceğim’ dediğinde, sadece şaşırıp, tıpış tıpış gelip fotoğraf karesine girebilmişti."