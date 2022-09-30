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  • Ali Babacan "TL'den 6 sıfır atılacağını Erdoğan gazeteden öğrendi" demişti. Yanıt Saray'ı koruma bakanı Varank'tan geldi

Ali Babacan "TL'den 6 sıfır atılacağını Erdoğan gazeteden öğrendi" demişti. Yanıt Saray'ı koruma bakanı Varank'tan geldi

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, FOX TV'de İlker Karagöz'le Çalar Saat programında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türk Lirası'ndan 6 sıfır atılacağını gazeteden öğrendiğini belirtmişti. Söz konusu açıklamaya Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank yanıt verdi.

Haber Giriş: 30 Eylül 2022 Cuma - 14:59
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Ali Babacan TL'den 6 sıfır atılacağını Erdoğan gazeteden öğrendi demişti. Yanıt Bakan Varank'tan geldi

Ali Babacan ''TL'den 6 sıfır atılacağını Erdoğan gazeteden öğrendi'' demişti. Yanıt Saray'ı koruma bakanı Varank'tan geldi
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DEVA Partisi lideri Ali Babacan, dün FOX TV'de İlker Karagöz'le Çalar Saat programına katıldı. Babacan, 2005'te Türk Lirası'ndan 6 sıfır atılması hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile aralarında geçen diyaloğu aktardı.

Erdoğan'ın kararı gazeteden öğrendiğini aktaran Babacan, Erdoğan'ın kendisine "Keşke söyleseydin de ben açıklasaydım niye sen açıkladın?" dediğini söylediğini ifade etti.

"TIPIŞ TIPIŞ GELİP FOTOĞRAF KARESİNE GİREBİLMİŞTİ"

Bu açıklamaya Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan yanıt geldi. Varank sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Babacan’ın mütevazılığı gibi dürüstlüğü de sahte. Paradan 6 sıfır atılmasının tüm siyasi mücadelesini Recep Tayyip Erdoğan verdi.

Başbakan, Babacan’ı arayıp ‘yılbaşı gecesi ATM’den YTL çekeceğim’ dediğinde, sadece şaşırıp, tıpış tıpış gelip fotoğraf karesine girebilmişti."

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"Bakan Varank Piyasaya Çıkmamış Kurutma Makinasıyla Övündü"
30.09.2022 15:21
Mustafa varank "2021 yılında ise 249 bin makine satıldığına dikkat çekti. Kurutma makineleri, Türkiye piyasalarına 2005'te girmişti  
 
E
30.09.2022 15:19
Paradan sıfır atma planlamasını DSP koalisyon hükümeti planlayıp yapacaktı ömürleri yetmedi  
 
"Bakan Varank Piyasaya Çıkmamış Kurutma Makinasıyla Övündü"
30.09.2022 15:15
"Varank, Türkiye'de 2005 yılında satışa çıkan kurutma makinesiyle ilgili 2002 yılında 0 olan satışın 2022'de 249 bine çıktığını ifade etti."  
 
TÜM YORUMLAR (5)
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