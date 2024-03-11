Seçil Erzan davasında “fonda” Fatih Terim çaldı!

Seçil Erzan’ın Cuma günü gerçekleşen son duruşması tam 14 saat sürdü!

Bir önceki duruşması da 13 saat sürmüştü Erzan’ın!

Her duruşma bir öncekinin rekorunu kırarken bu duruşmada çok ilginç anlar yaşandı!

Konu yine Fatih Terim’di elbette!

Çünkü olayın kilit isimlerinden biri olan Terim’in savcılık ifadesi dışında mahkemede ifadesi alınmamış, buna gerek dahi duyulmamıştı!

Orada da Fatih Terim geliyor “Ben para yatırmadım fon adı altında” diyor ve Panathinaikos’a gidiyor!

Enteresan işler!

Hatırlarsınız bir önceki duruşmada, Seçil Erzan’a 190 bin dolar kaptırdığını söyleyen Buse Terim, babasıyla para işleri konuşmadığını belirtmişti!

Biz de sormuştuk hayatın olağan akışına aykırı bu durum nasıl gerçek olabilir diye!

Hiç mi elini öptükten sonra elini cebine atıp da “al kızım bayram harçlığın” da mı demedi baban?

İlginç bir durumdu açıkçası!

Buse Terim her ne kadar “Ben babamla para konuşmam” dese de Fatih Terim’in Seçil Erzan’la konuşmalarında “Buse”nin adını geçirdiği Whatsapp konuşmalarının dökümünde olduğu ortaya çıkmıştı!

Dökümün birkaç yerinde geçiyordu Buse’nin adı!

O yerler şöyle;

“Hocam, Buse Hanım’ın işlemi gerçekleşti. 1 yıllık otomatik ödeme talimatını da yeniledik. Ben tekrar tüm ödemeleri kontrol ettirdim. Bir daha sorun olmayacak Hocam tekrar özür dileriz”

“Seçil hanım ben buradan yollamayı düşünüyorum Buse 550’yi 29 dolar ediyor 550.000 TL buradaki ortak hesaptan göndereyim diyorum çözü böyle bulayım size hiç zahmet etmeyin”

“Gönderilmemişse veya gelmemişse oradan hiç gerek yok göndermeye direk Buse‟yi aktarırız”

(Bu konuşmalara fona yönelik konuşmalar demiyoruz ısrarla belirtelim ki konuyu saptırmasınlar)

Hatırlarsınız, bir önceki duruşmada da Avukat Arif Hikmet Can da bu duruma dikkat çekmiş ve şunu sormuştu:

“Sanık Seçil Erzan, ilk celsede bu sistem için ilk parayı Fatih Terim’den aldığını, bu miktarın 300 bin dolar olduğunu söyledi. Siz sordunuz sayım hâkim ve bu bilgi kayıtlara geçti. Fakat bu celsede ne Seçil Erzan, Fatih Terim’den bahsediyor ne de herhangi bir avukat Terim’le ilgili bir soru sormuyor?

Hâkim: Ne alâkası var?

Avukat Arif Hikmet Can: Nasıl ne alâkası var? Terim’in bu fondan ne kadar para aldığını kimse sormayacak mı artık?

Evet, her ne hikmetse Fatih Terim’in bu fondan ne kadar aldığı sorulmuyor!

Evet bırakın sormayı, Terim’in adını anarken iki kere düşünüyor insanlar!

Hatta son duruşmada şöyle bir şey yaşandı:

Mahkeme Başkanı, Muslera’ya sorulmak üzere tercümana, paranın zamanında gelmemesi üzerine “Erzan’a; Hakan Ateş’e, Mehmet Aydoğdu’ya, Hoca’ya seni şikayet edeceğim” demiş mi diye sormasını istedi!

Bunun üzerine tercüman, mahkeme başkanına “Fatih Terim diyebiliyor muyuz” diye sordu.

Tercümanın sözleri salonda kahkahalara neden olsa da, çok vahim bir durumdu aslında!

Mahkeme Başkanı, “Tabii ki” diye cevap verdi. Muslera, soruya “Hayır” diye cevap verdi.

Evet ciddi ciddi bir tercüman hoca yerine Fatih Terim diyebilip diyemeyeceğini sordu mahkeme başkanına!

Bu duruşmada Terim’i zorda bırakacak açıklama ise Emre Belözoğlu’ndan geldi!

Belözoğlu, “Volkan Bahçekapılı kendisinin, eşinin ve kayınpederinin parası olduğunu söyledi” ifadelerini kullandı mahkemede!

Yine Seçil Erzan bu duruşmada aynen şu ifadeleri kullandı:

Terim, 300 bin dolar özel bankacılıkta zarar etmişti, elden verdi bana istediğin gibi değerlendir. Sen yaparsın ister arsa al, ne yaparsan yap dedi. 1 milyon dolar getirdi sonrasında. Ocak 2020, Nisan 2023 arasında elden yatırılan paraları ben vermişimdir.

Erzan ilk duruşma dışında bu son duruşmada da Terim’in kendisine 300 bin dolar verdiğini söylüyordu!

Tüm bunların üstüne mahkeme ne karar verdi dersiniz?

Fatih Terim ve Nur Erkasap’ın tanık olarak dinlenip, dinlenmemesine bir sonraki celsede karar verilecekmiş!

Tüm bu yaşananlara rağmen Terim yine mahkemeye çağrılmadı!

Terim’i koruyanlar kimler?

Terim’den neden bu kadar çekiniliyor?

Gelip ifade vermesi aslında kendisi üzerindeki şüpheleri ortadan kaldıracakken neden ifade vermesi istenmiyor?

Kim ne yaparsa yapsın fonda Fatih Terim çalmaya devam edecek!