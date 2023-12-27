Fatih Terim neden Panathinaikos'a gitti? Seçil Erzan detayı

Bankacı Seçil Erzan'ın aralarında futbol dünyasından ünlülerin de olduğu fon dolandırıcılığında adı geçen Fatih Terim'in Yunanistan'ın Panathinaikos takımının başına geçmesi gündem oldu.

Yunan basını Terim'in Panathinaikos'tan yıllık 900 bin euro kazanacağı yazınca çeşitli sorular da peş peşe geldi.

Türkiye'de yıllık çok daha fazla paraya çalıştığı belirtilen Terim'in bu teklifi kabul ekmesi bankacı Seçil Erzan'ın fon davasını gündeme getirdi.

Ercan aralarında futbol dünyasının ünlülerinin de yer aldığı dava nedeniyle tutuklu bulunuyor.

Davada Terim'in de adı geçiyor.

Hesaplarının incelemeye alındığı ileri sürülen Terim'in birden bire Yunan takımına transfer olması bu nedenle dikkat çekici bulunuyor.