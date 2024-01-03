Seçil Erzan'ın Fulya Terim'le görüşmesi de ortaya çıktı. İşte Fulya Terim'in 'Hahahahahahahaha' diye karşıladığı mesaj

Aralarında futbol dünyasından ünlülerin de yer aldığı, bankacı Seçil Erzan'ın tutuklandığı fon davasında yeni gelişmeler yaşandı.

Erzan'ın gözaltına alınmadan önce kırdığı belirtilen telefonundaki mesajlar bilirkişi raporunda yer aldı.

Buna göre Seçil Erzan, Fatih Terim'in eşi Fulya Terim'le de mesajlaşıyor.

Sözcü'deki habere göre; Fulya Terim "Fulya Terim; Sayın FULYA ADALET TERIM, 24.01.2023 tarihinde 1 adet 16.000,00 USD tutarın da Döviz Satış işleminiz gerçekleşmiştir. Seçil'cim selam böyle bir mesaj geldi" diye soruyor.

Seçil Erzan da "Sizin hesabına gönderttim Fulya Hanım arada böyle parça parça sürprizlerimiz olabilir :)" yanıtını veriyor.

Peşinden Fulya Terim; "Hahahahahahahaha" diye mesaj yolluyor. Seçil Ezan da "Nur abla ile bir konu görüştüm sizinle bugün konuşacak eğer onu yapabilirsek çok çok yüklü bir şeyi almış olacağız" diyor.

Fulya Terim, "Ok konuşurum ben" derken, Seçil Erzan "Nasıl yaparız bilmiyorum ama sizden başkası da yapamaz" karşılığını veriyor.

Fulya Terim "Tamam canım nur geliyo konuşuruz" diyerek mesajlaşmayı sonlandırıyor.