Fatih Terim fonu davasında Seçil Erzan yarın hakim karşısına çıkacak. İşte bu gece uyku tutmayacakların listesi

Türkiye’nin uzun zamandır gündemini meşgul eden ve her geçen gün yeni bir ayrıntının ortaya çıktı ‘Fatih Terim fonu davasında’ ikinci duruşma yarın gerçekleştirilecek.

Türkiye’den ünlü spor adamlarını yüksek kâr vaadiyle dolandıran ve tutuklu bulunan Seçil Erzan yarın 2.defa hakim karşısına çıkacak.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan ve 62 sayfa olan iddianamede Arda Turan, Emre Belözoğlu, Selçuk İnan, Fernando Muslera, Volkan Bahçekapılı'nın da aralarında bulunduğu 18 kişi müşteki olarak yer aldı.

Olayın patlak vermesiyle birlikte soruşturma kapsamında tutuklanan Seçil Erzan'ın müşteki olarak yer alan 18 kişiye yönelik "Nitelikli dolandırıcılık" ve 12 kere de "Özel belgede sahtecilik" suçlarından kaynaklı toplamda 66 yıldan 216 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

3'ü tutuklu olmak üzere 6 şüphelinin ise 3 yıldan 65 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Bankacı Seçil Erzan'ın 18 kişiyi toplam 25 milyon 770 bin dolar ve 7 milyon 384 bin TL dolandırdığı da iddia edilenler arasında yer aldı.

HAPİS CEZASI ARTABİLİR

Seçil Erzan’a yönelik şikayetçi sayısının artmasıyla birlikte "Özel Belgede Sahtecilik" ve "Tacir veya Şirket Yöneticisi Olan ya da Şirket Adına Hareket Eden Kişilerin Ticari Faaliyetleri Sırasında Dolandırıcılık" suçlarından istenen ceza da 77 yıldan 252 yıla çıktı.

Davada ismi geçen diğer sanıklar Ali Yörük, Kerem Can, Hüseyin Eligül, Nazlı Can, Atilla Yörük ve Asiye Öztürk'ün ise Seçil Erzan’la aynı suçlardan 3 yıl ile 85 yıl arasında değişen oranlarda hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.

EMRE, ARDA GİBİ İSİMLER ŞİKAYETLERİNİ ANLATACAK

Yarın İstanbul 41'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek 2'nci duruşmada ise mahkemenin kararı doğrultusunda Emre Belözoğlu, Arda Turan, Selçuk İnan, Buse Terim Bahçekapılı, Bülent Çeviker, İsmail İbrahim Çağlar duruşmada müşteki olarak ifade vererek, şikâyetlerini anlatacak.

Mert Zeydanlı’nın da yarınki duruşmada müşteki olarak ifadesinin alınması bekleniyor.

İlk duruşmada zorla getirilmelerine karar verilen Semih Kaya, Nilgün Arabacı, Tanın Yılmaz, Gülsenal Bayramova, Merve Yılmaz, Mustafa Sefa, Nur Erkasap Candaş Gürol, Fırat Özdemir, Oğuzhan Özerk ve Bülent Onat tanık olarak dinlenecek.

YENİ DELİLLER MAHKEMEYE SUNULACAK

Geçtiğimiz haftalarda Seçil Erzan'ın gözaltına almadan hemen önce kırdığı telefonunun incelenmesiyle, adı geçen isimlerle yazışmaları da ortaya çıktı.

Öte yandan sanıkların telefonlarına ait suç tarihinden geriye 6 aylık gelen arama, aranma ve baz kayıtlarına ilişkin döküm, Seçil Erzan ile sanıklardan Asiye Öztürk'ün imza örneklerine ilişkin Adli Tıp Kurumu raporu ve Denizbank Büyükdere şubesinin olay tarihinden geriye 6 aylık kamera kayıtlarının da dava dosyasına girmesi bekleniyor.

SEMİH KAYA TANIK OLARAK DİNLENECEK

Mahkemenin aldığı ara kararında Semih Kaya, menajeri Fırat Özdemir, Seçil Erzan'ın yeğeni Tanın Yılmaz, eşi Merve Yılmaz, Erzan’ın eski erkek arkadaşı avukat Candaş Gürol, Gülsenal Bayramova, Nilgün Arabacı, Mustafa Sefa, Oğuzhan Özerk ve Bülent Onat'ın tanık olarak dinlenmeleri için zorla getirme kararı çıkarılmasına hükmedilmişti.

Bu isimlerin de yarın tanık olarak dinlenmeleri bekleniyor.

Mahkemenin aldığı karara göre Emre Belözoğlu, Arda Turan, Buse Terim Bahçekapılı, Bülent Çeviker, İsmail İbrahim Çağlar ve Selçuk İnan da yarınki duruşmada müşteki olarak ifade verecek.

İLK DURUŞMA 14 SAAT SÜRDÜ

20 Kasım 2022'de görülen ve yaklaşık 14 saat süren ilk duruşmada sanıklar Seçil Erzan ile Nazlı Can, Atilla Yörük, Ali Yörük, Kerem Can, Asiye Öztürk, Hüseyin Eligül savunmalarını yaptı.

Erzan tarafından dolandırıldıklarını iddia eden Emrah Çolak, Musa Mert Çetin, Burhan Taşpolat, Evrim Pınar Güzel, Emre Çolak, Terim Arıcan, Volkan Bahçekapılı, İbrahim Kocabaldır, Nurettin Gözaçan, Uğur Gözaşan ve Ömer Kahraman ise il duruşmada müşteki olarak dinlendi.

İlk duruşmanın sonunda mahkeme heyeti, davanın tutuklu sanıklarından Atilla Yörük ve Nazlı Can'ı yurtdışına çıkış yasağı koyarak tahliye ederken, Seçil Erzan ve Ali Yörük'ün tutukluluk halinin ise devamına karar verilmişti.