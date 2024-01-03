Seçil Erzan'ın telefonundan Erden Timur ve Mehmet Ağar da çıktı

Kaynak: Haber Merkezi
Seçil Erzan'ın telefonundan Erden Timur ve Mehmet Ağar da çıktı
Fon skandalının baş aktörü Seçil Erzan'ın tamir edilen cep telefonundaki mesajlarda, Mehmet Ağar'ın oğlu Tolga Ağar ve Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur'un da ismi var.

Fon vurgunu iddialarıyla gündeme gelen Seçil Erzan'ın gözaltına alınmadan önce kırdığı ve daha sonra onarılıp 181 bin 538 WhatsApp mesajının kurtarıldığı cep telefonundan yeni mesajlar ortaya çıktı.
553 sayfalık rapordaki son gelişmelere göre; Arda Turan, Seçil Erzan’a fona katılması için Mehmet Ağar’ın oğlu Tolga Ağar’ın ismini verdi. Seçil Erzan da Arda Turan’a Erden Timur’un IBAN numarasını iletti.
9 Ocak 2023 tarihli bir yazışmada; Seçil Erzan, Arda Turan’a, peş peşe attığı mesajlarda, “500’ü elden teslim aldım. 200’ü de saat 16:30 civarında elden verecekler. Şimdi senin muhasebeye benimkini yollayayım mı, ne yapalım? Canım bana 450 verdiler, birazdan getirecekler” diye yazdı.
Turan da bu mesajlara, “Tamam. Gelip alacaklar. Sen söyleyince. Bana Erden’in verdiği hesabı da bulabilir misin? 700 bin dolar yatmıştı” diye cevap verdi.
Yazışmanın devamında Seçil Erzan, “Ben yolladım, seninkini de alacaklar. Evet evet devamı da gelecek” diye yazdı. Erzan daha sonra Erden Timur’un IBAN numarasını Arda Turan’a gönderdi.
Raporda yer alan bir başka yazışmada ise; Seçil Erzan, futbolcu Hakan Balta’yı fona katması için Arda Turan’a tavsiye etti. Arda Turan da Seçil Erzan’a Mehmet Ağar’ın oğlu Tolga Ağar’ı fona katması için teklif etti.
Seçil Erzan da Turan’ın bu teklifine, “Tanımıyorum. Onlara söyleme” diye uyardı.
Arda Turan’ın fona katmak istediği Tolga Ağar, 27. dönemde AKP Elazığ milletvekili olarak görev yaptı. Tolga Ağar’ın şu anda AKP Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı Marmara Bölge Koordinatörü olduğu öğrenildi.

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