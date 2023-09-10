Emekli vatandaş hükümete seslendi: Felçli eşim incir istedi alamadım bize insaf edin

Osmaniye’de emekliler ve 65 yaş aylığı alanlar enflasyon ve maaşların düşüklüğüne “Felçli eşim incir istedi. Ben bir kilogram inciri alamadım” diyerek isyan etti.

KAYNAK: ANKA
Emekli vatandaş hükümete seslendi: Felçli eşim incir istedi alamadım bize insaf edin

Yüksek enflasyon, fahiş fiyatlar ve yetersiz maaşlar nedeniyle vatandaşlar adeta yaşam savaşı veriyor.

Asgari ücretliler, emekliler ve 65 yaş aylığı alanlar bir kilogram et dahi alamaz hale geldi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde emekliler ve “yaşlılık maaşı” olarak bilinen 65 yaş aylığı alan bazı vatandaşlar, ekonomik durumlarının sıkıntılı olduğunu ve geçinemediklerini anlattı. Aldıkları ücretlerin yetersiz olduğuna vurgu yapan emeklilerin en önemli dertleri olarak aylıklarıyla yiyecek et alamamak olarak ifade ettiler.

“AYDA 1 KİLO, YARIM KİLO ET ALIYORUM SADECE O”

Emekli olduğunu söyleyen bir vatandaş,“Yetiştiremiyoruz. Nasıl yetişecek bu şartlar altında? Yetişmiyor. Zam bekliyoruz ama devlet bir türlü vermiyor ara zammı. Kira var, elektrik var, su var, telefon var nasıl geçindiğimizi ben de şaşırıyorum, bilmiyorum. Alamıyorum bakıp geçiyorum. Kasaba gidiyorum ayda 1 kilo, yarım kilo et alıyorum sadece o. Yok başka ne olacak” diye konuştu.

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Çiftçi emeklisi olduğunu ve 7 bin 500 lira maaşla hayatını idame ettirmeye çalıştığını söyleyen vatandaş, “Üniversitede bir çocuk okutuyorum kız çocuğu. Maaşı çocuğa veriyorum ben de tarladan yan gelirle geçiniyorum. Evim olmasa bu para bana yetmez. Kasaba nereden, yani gidemiyoruz. Et pahalı ancak tavuk falan onunla idare ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“YILDAN YILA ET YİYORUM”

Aldığı 7 bin 500 lira maaşla geçinemediklerini söyleyen vatandaş şöyle konuştu:

“Hiç geçinemiyoruz işte 7 bin 500 lirayla hiç hiç. Hiç değeri kalmadı paranın. Hiçbir şey alamıyoruz, açız. 7 bin 500 lirayla hiçbir şey yapamıyoruz. Bir markete gitsek bitiyor. Kasaba, yıldan yıla et yiyorum kurbandan kurbana.”

“BEN 2 BİN 300 LİRAYLA NASIL GEÇİNEYİM”

Yaşlılık aylığı ile geçinmeye çalışan diğer bir vatandaş ise şöyle konuştu:

"Şimdi emekli 7-8 bin lira alıyor, onunla geçinemiyorum diyor, zor geçiniyor. Ben (65 yaş aylığı) 2 bin 300 lirayla nasıl geçineyim? Yetkililere buradan sesleniyorum bizi de biraz düşünsünler. Bizim de çoluğumuz çocuğumuz ailemiz var. Ben 65'lik aylığı alıyorum 2 bin 300 lira. Benim eşim evde felç. İncir istedi benden 75 lira dediler bir kilogram inciri alamadım. Durum bu, yetkililere sesleniyorum ona göre hareket etsinler.”

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