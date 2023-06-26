Trabzon’da Arap emlakçı sıfır daireleri Arap alıcılar için tanıttı

Arap bir emlakçı, Trabzon’da yeni yapılan onlarca sıfır daireyi Arap müşteriler için tanıttı.

Trabzon’da Arap emlakçı sıfır daireleri Arap alıcılar için tanıttı

Editör: Ersoy Özdem

Hükümetin olmayan göç stratejisi ve açık kapı politikası ülkeyi sığınmacıların ve yabancıların cazibe merkezi haline getirdi.

Özellikle son dönemde ekonomik darboğaz yaşayan Türkiye, yabancılar için fırsat ülkesi oldu. Körfez ülkelerinden gelen zengin Araplar ülkenin dört bir yanından ev ve arazi satın almaya hızla devam ediyor.

Emlak işleriyle yakından ilgilenen Araplar özellikle Karadeniz’i mesken tutarken, en gözde şehirlerden bir tanesi de Trabzon.

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda, Arap emlakçının Arap müşteriler için onlarca sıfır daireyi tanıttığı görüntüler ortaya çıktı. O anlar Türk kullanıcılar tarafından tepkiyle karşılandı.

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