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Debi biter bitmez maçın tüm anları Yeniçağ'da. Sedat Kaya Galatasaray'ı Gürel Yurttaş Beşiktaş'ı yazacak

Süper Lig'de derbi heyecanı yaşanıyor...

Haber Giriş: 5 Kasım 2022 Cumartesi - 20:27
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Sedat Kaya Galatasaray'ı Gürel Yurttaş Beşiktaş'ı yazacak. Debi biter bitmez maçın tüm anları Yeniçağ'da

Debi biter bitmez maçın tüm anları Yeniçağ'da. Sedat Kaya Galatasaray'ı Gürel Yurttaş Beşiktaş'ı yazacak
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50 bin kişi tribünden, milyonlarca kişi de ekran başından derbiyi izliyor.

Peki Okan Buruk ne yapacak?

Şenol Güneş hangi kozlarını oynayacak?

Soyunma odalarında neler yaşanacak?

Dönüm noktaları hangi dakikalar olacak? Kırılma anlarında neler yaşanacak?

Hakem kararları maçı nasıl etkileyecek? 

Bütün bu soruların cevabı anında Yeniçağ'da yer alacak.

Yeniçağ merkezdeki dev kadrosuyla milyonlarca futbolseverin gözü kulağı olacak.

Yeniçağ'ın usta kalemleri Medyanın Prometheus'u Sedat Kaya ile Futbolun sırlarını bilen adam Gürel Yurttaş, maç biter bitmez anında bütün olup bitenleri sizlere aktaracak, perde arkasında gizli hiçbir şey kalmayacak.

Derbi Yeniçağ'dan okunur.

Her zaman olduğu gibi yine Yeniçağ okurları bir adım önce olacak.

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