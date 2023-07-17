Sedat Peker 15 Temmuz'da verdiği talimatın videosunu paylaştı

Sedat Peker 15 Temmuz’daki darbe girişiminin gerçekleştiği gece verdiği talimatın videosunu paylaştı.

Sedat Peker 15 Temmuz'da verdiği talimatın videosunu paylaştı

Bir süredir sosyal medyadan video paylaşmayan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde bulunan Sedat Peker, zaman zaman Twitter hesabından yaptığı RT’ler ile gündeme geliyordu. Peker’in son olarak 15 Temmuz’da gerçekleşen darbe girişimi sırasında verdiği talimatın videosunu paylaştı.

Peker’in retweet yaptığı videoda "Hepsini vurun,kim dedi diye sorarlarsa, Sedat Peker söyledi dersiniz” dediği görülüyor.

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Sedat Peker ile ile ilgili son olarak eşi Özge Peker Instagram hesabından bir fotoğraf paylaşmıştı.

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