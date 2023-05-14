Sedat Peker kızları üzerinden oyunu açıkladı

Sedat Peker, Kılıçdaroğlu’nun sembolü haline gelen kalp işaretini yapan kızlarının fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Sedat Peker kızları üzerinden oyunu açıkladı

Genel seçimlerden önce konuşması beklenen Sedat Peker, kızlarının fotoğrafını paylaştı.

Sosyal medyada bir hesap Sedat Peker’in kızlarının fotoğraflarının üzerine şu notu düştü:

Aslen Rizeli olan vatan evladı Sayın Sedat Peker’in kızları Mira Peker ve Filiz Lina Peker’in tüm yurttaşlarımıza selamı ve sevgisi var…

Sedat Peker ise kızlarının kalp hareketi yaptığı fotoğraflı paylaşımı retweet etti.

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KILIÇDAROĞLU'NUN SEMBOLLEŞEN KALP İŞARETİ

Türkiye Genel Seçimlerinde 13. Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun mitinglerinde kullandığı ve ardından Millet İttifakı’nın da kullanmaya devam ettiği kalp işareti adeta ittifakın bir sembolü haline geldi.

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