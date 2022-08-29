AKP Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu’nun şirketi kamudan kaç ihale aldı. Sedat Peker gündeme getirmişti

CHP Şahinbey Belediye Meclis üyesi Uğur Kalkan, söz konusu şirketin kamudan aldığı ihaleleri yayınladı.

Kalkan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “EKAP kayıtlarına göre;söz konusu firma 6 ihale ALMIŞ. Toplamda 1 Milyon 40 Bin Lira yapıyor. İhalelerin 5 Tanesi pazarlık usulü, 1 tanesi de istisna usulü olmuş. Maşallah hiç açık ihale yok” ifadelerine yer verdi.

İhalelerin 2'si Eti Maden İşletmeleri'ne ait. Diğer 4 ihaleninse İETT, İstanbul Otobüs işletmeleri, İçişleri Bakanlığı Müsteşarlığı ve İstanbul Ulaşım Hizmetleri'nden alındığı görülüyor.

SEDAT PEKER NE DEMİŞTİ?

Sedat Peker son yaptığı paylaşımlarında Maya Eğitim Danışmanlık Şirketi ile ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:

“Kıymetli dostlarım size daha birçok örnek verebilirim. Ancak o zaman binlerce tweet yazmam gerekecek. Biz okumayı çok sevmeyen bir toplum olduğumuz için 50 tweete sığdırmaya gayret edemem. Peki taşkesenlioğlu ailesinin diğer fertleri bu işlerden nasıl faydalanıyor?

%90’ı Ak Parti Erzurum milletvekili Zehra taşkesenlioğlu’na %10 ise Burdur il milli eğitim müdürü nesrin kakırman’a ait olan Maya Eğitim Danışmanlık şirketi var. Bu şirket abisinin SPK başkanı olduğu dönemde halka arz danışmanlığını yaptığını Web sayfası üzerinden duyurmuş (rüşvet toplama yani). Bu şirketin başka bir rezilliği, o tarihlerde Ak partide olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere diğer Ak parti belediyelerine iş yapmışlar.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin bu yazıları ihbar kabul edip, inceleme yapıp, savcılığa suç duyurusunda bulunma zorunluluğu vardır. Ancak rezillikler burada da bitmiyor ki. Çaldıkları yetmezmiş gibi devlete de vergi vermemek için hileler yapıyorlar. Şirketleri olan Maya Eğitim Danışmanlık şirketine bir demirci firmasından 1.5 milyon TL’lik hayali fatura kestiriyorlar.

Ancak böyle bir durum hayatın olağan akışına aykırı olduğu için maliye hemen müdahale ediyor. Ancak sizin de takdir edeceğiniz üzere bu durum da sümen altı edilmiş şekilde bekletiliyor (Yüce ALLAH gözünüzü doyursun).

Bir dostlarının uyarısı üzerine 14.10.2019 da şirketi devrediyorlar. Dostları diyor ki “nesrin kakırman sen Beşiktaş İlçe milli eğitim müdürüsün, sen bir şirkete ortak olamazsın.” Zehra taşkesenlioğluna da sen milletvekilisin kendi partinin belediyelerine de iş yapıyorsun bu ileride başınıza iş açar diyor. Bu sebeple şirketi devrediyorlar. Nesrin kakırman, taşkesenlioğlu ailesinin küçüğü. Evlilikten dolayı soy ismi farklı. Ben suç örgütüyüm he. Ben pislik, siz temizlik.”