29 Ağustos 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 28°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • AKP Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu’nun şirketi kamudan kaç ihale aldı. Sedat Peker gündeme getirmişti

AKP Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu’nun şirketi kamudan kaç ihale aldı. Sedat Peker gündeme getirmişti

Sedat Peker’in gündeme getirdiği rüşvet iddialarında adı geçen AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu ve Burdur İl Milli Eğitim Müdürü Nesrin Kakırman'a ait olan Maya Eğitim Danışmanlık Şirketi'nin kamudan aldığı ihaleler ortaya çıktı. CHP Şahinbey Belediye Meclis üyesi Uğur Kalkan, şirketin aldığı ihaleleri paylaştı.

Haber Giriş: 29 Ağustos 2022 Pazartesi - 15:47
Takip Et

Sedat Peker gündeme getirmişti. AKP Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu’nun şirketi kamudan kaç ihale aldı. CHP’li Kalkan milyonluk ihaleleri açıkladı

AKP Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu’nun şirketi kamudan kaç ihale aldı. Sedat Peker gündeme getirmişti
+
Aa
-

CHP Şahinbey Belediye Meclis üyesi Uğur Kalkan, söz konusu şirketin kamudan aldığı ihaleleri yayınladı.

Kalkan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “EKAP kayıtlarına göre;söz konusu firma 6 ihale ALMIŞ. Toplamda 1 Milyon 40 Bin Lira yapıyor. İhalelerin 5 Tanesi pazarlık usulü, 1 tanesi de istisna usulü olmuş. Maşallah hiç açık ihale yok” ifadelerine yer verdi.

İhalelerin 2'si Eti Maden İşletmeleri'ne ait. Diğer 4 ihaleninse İETT, İstanbul Otobüs işletmeleri, İçişleri Bakanlığı Müsteşarlığı ve İstanbul Ulaşım Hizmetleri'nden alındığı görülüyor.

SEDAT PEKER NE DEMİŞTİ?

Sedat Peker son yaptığı paylaşımlarında Maya Eğitim Danışmanlık Şirketi ile ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:

“Kıymetli dostlarım size daha birçok örnek verebilirim. Ancak o zaman binlerce tweet yazmam gerekecek. Biz okumayı çok sevmeyen bir toplum olduğumuz için 50 tweete sığdırmaya gayret edemem. Peki taşkesenlioğlu ailesinin diğer fertleri bu işlerden nasıl faydalanıyor?

%90’ı Ak Parti Erzurum milletvekili Zehra taşkesenlioğlu’na %10 ise Burdur il milli eğitim müdürü nesrin kakırman’a ait olan Maya Eğitim Danışmanlık şirketi var. Bu şirket abisinin SPK başkanı olduğu dönemde halka arz danışmanlığını yaptığını Web sayfası üzerinden duyurmuş (rüşvet toplama yani). Bu şirketin başka bir rezilliği, o tarihlerde Ak partide olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere diğer Ak parti belediyelerine iş yapmışlar.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin bu yazıları ihbar kabul edip, inceleme yapıp, savcılığa suç duyurusunda bulunma zorunluluğu vardır. Ancak rezillikler burada da bitmiyor ki. Çaldıkları yetmezmiş gibi devlete de vergi vermemek için hileler yapıyorlar. Şirketleri olan Maya Eğitim Danışmanlık şirketine bir demirci firmasından 1.5 milyon TL’lik hayali fatura kestiriyorlar.

Ancak böyle bir durum hayatın olağan akışına aykırı olduğu için maliye hemen müdahale ediyor. Ancak sizin de takdir edeceğiniz üzere bu durum da sümen altı edilmiş şekilde bekletiliyor (Yüce ALLAH gözünüzü doyursun).

Bir dostlarının uyarısı üzerine 14.10.2019 da şirketi devrediyorlar. Dostları diyor ki “nesrin kakırman sen Beşiktaş İlçe milli eğitim müdürüsün, sen bir şirkete ortak olamazsın.” Zehra taşkesenlioğluna da sen milletvekilisin kendi partinin belediyelerine de iş yapıyorsun bu ileride başınıza iş açar diyor. Bu sebeple şirketi devrediyorlar. Nesrin kakırman, taşkesenlioğlu ailesinin küçüğü. Evlilikten dolayı soy ismi farklı. Ben suç örgütüyüm he. Ben pislik, siz temizlik.”

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Ramiz Ağa
29.08.2022 18:27
Tuz koktu  
 
A.turk.
29.08.2022 16:33
Ortağı denilen Kakirman kız kardeşidir iki kardeş mali götürmüş  
 
Yaman Erendil
29.08.2022 16:18
"aklıma hep şu çizgi tasvir geliyor… Bir elinle minareyi bayrağı göster, oralara bakarken, öbür elinle cebindeki parayı arakla!"" Yilm, Özdil..  
 
TÜM YORUMLAR (13)
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Dünyanın en havalı caddeleri belli oldu: Listede Türkiye’nin bir caddesi de var
1
﻿Dünyanın en havalı caddeleri belli oldu: Listede Türkiye’nin bir caddesi de var
﻿Sedat Peker'in iddialarıyla gündeme gelen Zehra Taşkesenlioğlu: Hayatının mihengine 6.666 ayet-i kerimeyi almaya gayret eden biriyim
2
﻿Sedat Peker'in iddialarıyla gündeme gelen Zehra Taşkesenlioğlu: Hayatının mihengine 6.666 ayet-i kerimeyi almaya gayret eden biriyim
﻿Kasımpaşa tek golle güldü
3
﻿Kasımpaşa tek golle güldü
﻿Ajda Pekkan sahne arkasında dudak dudağa yakalandı. Süperstarı kim öptü
4
﻿Ajda Pekkan sahne arkasında dudak dudağa yakalandı. Süperstarı kim öptü
﻿Atatürk portresi siliniyor. Ressam Mustafa Aydemir ve 3 bin gönüllü asker yapmıştı
5
﻿Atatürk portresi siliniyor. Ressam Mustafa Aydemir ve 3 bin gönüllü asker yapmıştı
﻿Gülşen yahut hukuk güvenliği / Kerim Yılmaz
6
﻿Gülşen yahut hukuk güvenliği / Kerim Yılmaz
﻿Sedat Peker’in açıklamaları gösterdi ki; Türkiye böylesine soyulmasa bir dolar gerçekten bir lira olabilirmiş. Yılmaz Özdil Zehra Taşkesenlioğlu videosu ile bir de karikatür yayınladı
7
﻿Sedat Peker’in açıklamaları gösterdi ki; Türkiye böylesine soyulmasa bir dolar gerçekten bir lira olabilirmiş. Yılmaz Özdil Zehra Taşkesenlioğlu videosu ile bir de karikatür yayınladı
﻿Irak teyakkuz altında: Onlarca kişi yaralandı
﻿Irak teyakkuz altında: Onlarca kişi yaralandı
﻿Irak teyakkuz altında: Onlarca kişi yaralandı
﻿Domates aşırı tüketildiğinde hangi rahatsızlıkla gelişir?
﻿Domates aşırı tüketildiğinde hangi rahatsızlıkla gelişir?
﻿Domates aşırı tüketildiğinde hangi rahatsızlıkla gelişir?
﻿İstanbul'da korkunç patlama. Ekipler sevk edildi 
﻿İstanbul'da korkunç patlama. Ekipler sevk edildi 
﻿İstanbul'da korkunç patlama. Ekipler sevk edildi 
﻿Çanakkale'de trafik kazası: 2 yaralı
﻿Çanakkale'de trafik kazası: 2 yaralı
﻿Çanakkale'de trafik kazası: 2 yaralı
﻿Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı personel alacak
﻿Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı personel alacak
﻿Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı personel alacak
﻿Sığacık'ta yat limanı protestosu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın genişletme kararı protesto edildi
﻿Sığacık'ta yat limanı protestosu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın genişletme kararı protesto edildi
﻿Sığacık'ta yat limanı protestosu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın genişletme kararı protesto edildi
﻿Kalp krizi geçirerek vefat eden Sözleşmeli Er Mustafa Yerdelen, son yolculuğuna uğurlandı
﻿Kalp krizi geçirerek vefat eden Sözleşmeli Er Mustafa Yerdelen, son yolculuğuna uğurlandı
﻿Kalp krizi geçirerek vefat eden Sözleşmeli Er Mustafa Yerdelen, son yolculuğuna uğurlandı
﻿Barcelonalı yıldızın evinde silahlı soygun. Eşine tehdit, şiddet, korku dolu anlar
﻿Barcelonalı yıldızın evinde silahlı soygun. Eşine tehdit, şiddet, korku dolu anlar
﻿Barcelonalı yıldızın evinde silahlı soygun. Eşine tehdit, şiddet, korku dolu anlar
﻿ Iğdır’da feci kaza: 2 ölü
﻿ Iğdır’da feci kaza: 2 ölü
﻿ Iğdır’da feci kaza: 2 ölü
﻿Konya Teknik Üniversitesi personel alacak
﻿Konya Teknik Üniversitesi personel alacak
﻿Konya Teknik Üniversitesi personel alacak
﻿Dolgu ve botoksta bu tuzağa düşmeyin
﻿Dolgu ve botoksta bu tuzağa düşmeyin
﻿Dolgu ve botoksta bu tuzağa düşmeyin
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.