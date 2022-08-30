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Sedat Peker’in rüşvet iddialarıyla birlikte yayınladığı Taşkesenlioğlu’nun videosuna erişim engeli

Suç örgütü lideri olduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunan Sedat Peker’in yayınladığı AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu‘nun videosuna erişim engeli kararı alındı.

Haber Giriş: 30 Ağustos 2022 Salı - 15:47
Son Güncelleme: 30 Ağustos 2022 Salı - 16:00
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Sedat Peker rüşvet iddialarıyla birlikte yayınlamıştı. AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu‘nun videosuna erişim engeli

Sedat Peker’in rüşvet iddialarıyla birlikte yayınladığı Taşkesenlioğlu’nun videosuna erişim engeli
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Sedat Peker geçtiğimiz günlerde rüşvet sarmalına yönelik bir dizi iddialarda bulundu. Peker’in, iddialarına yönelik yayınladığı belgeler arasında yer alan AKP’li Zehra Taşkesenlioğlu’nun boşanma aşamasında olduğu eşi Ünsal Ban tarafından çekilen videoyla ilgili haberler kişilik hakkı ihlali gerekçesiyle erişim engeli kararı alındı.

AKP’Lİ BELEDİYELERDEN İHALE VERİLDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Halktv.com.tr yazarı İsmail Saymaz’ın aktardığına göre, şirket 2013 yılından 2017’ye kadar İBB’den 14 ihale aldı. ‘Davranış ve İş Geliştirme’, ‘Kurumsal Reorganizasyon’, ‘İş Hayatında İmaj Yönetimi ve Profesyonellik’, ‘Şoförlük’, ‘Saygı Kuralları’ eğitimleri ile bir toplantının organizasyonunu gerçekleştirdi. Şirket, bu ihalelerden toplamda 1 milyon 575 bin 797 TL kazandı.

Öte yandan Taşkesenlioğlu’nun şirketinin AKP’li Zeytinburnu Belediyesinden de çok sayıda ihale aldığı öğrenildi.

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Yalnız kurt
30.08.2022 16:58
Muhalefetten birisi olsaydı sür manşet olurdu  
 
BORIS
30.08.2022 16:34
HALININ ALTINDAKI BIRIKENLER ELBETTE BIR GUN KOKAR ..  
 
Allah'ın yüce adaleti
30.08.2022 16:29
Muhteremler Güneş balçıkla sıvanmaz.  
 
TÜM YORUMLAR (9)
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