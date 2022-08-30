Sedat Peker’in rüşvet iddialarıyla birlikte yayınladığı Taşkesenlioğlu’nun videosuna erişim engeli

Sedat Peker geçtiğimiz günlerde rüşvet sarmalına yönelik bir dizi iddialarda bulundu. Peker’in, iddialarına yönelik yayınladığı belgeler arasında yer alan AKP’li Zehra Taşkesenlioğlu’nun boşanma aşamasında olduğu eşi Ünsal Ban tarafından çekilen videoyla ilgili haberler kişilik hakkı ihlali gerekçesiyle erişim engeli kararı alındı.

AKP’Lİ BELEDİYELERDEN İHALE VERİLDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Halktv.com.tr yazarı İsmail Saymaz’ın aktardığına göre, şirket 2013 yılından 2017’ye kadar İBB’den 14 ihale aldı. ‘Davranış ve İş Geliştirme’, ‘Kurumsal Reorganizasyon’, ‘İş Hayatında İmaj Yönetimi ve Profesyonellik’, ‘Şoförlük’, ‘Saygı Kuralları’ eğitimleri ile bir toplantının organizasyonunu gerçekleştirdi. Şirket, bu ihalelerden toplamda 1 milyon 575 bin 797 TL kazandı.

Öte yandan Taşkesenlioğlu’nun şirketinin AKP’li Zeytinburnu Belediyesinden de çok sayıda ihale aldığı öğrenildi.