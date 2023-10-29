Sedat Peker Times Meydanı'nda Cumhuriyet'in 100. yılını kutladı

Sedat Peker'in 29 Ekim kutlaması için yayınladığı mesaj ABD'nin New York şehrinde bulunan Times Meydanı'nda yayınladı.

“ATATÜRK SEVGİM TARTIŞMAYA AÇIK DEĞİLDİR”

Sedat Peker’in Cumhuriyet'in 100. yılını kutlayan mesajında, "Dünya Türklüğünün son gökbörüsü Reis Sedat Peker" ve "Benim bütün hayatım tartışmaya açık olsa da namus, şeref ve Atatürk sevgim tartışmaya açık değildir ve bu konuda çok ama çok iddialıyım" ifadeleri yer aldı.



Peker, mesajın yayınlandığı anlara ait videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.