Eski AKP'li vekil Zehra Taşkesenlioğlu'nun eşi Ünsal Ban serbest bırakıldı. Sedat Peker’in iddialarıyla gündeme gelmişti

Eski AKP’li vekil Zehra Taşkesenlioğlu ile boşanma aşamasındayken Sedat Peker’e video gönderdiği iddiasıyla tutuklanan Ünsal Ban tahliye edildi. Eski THK Üniversitesi Rektörü olan Ünsal Ban, kara para aklama suçundan yargılandığı davada tutuklanmıştı.

Eski AKP'li vekil Zehra Taşkesenlioğlu'nun eşi Ünsal Ban serbest bırakıldı. Sedat Peker’in iddialarıyla gündeme gelmişti

Bir süredir bulunduğu Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) 'dijital tecrit' altında tutulan ve hakkında ‘kırmızı bültenle’ arama kararı bulunan Sedat Peker'in iddiaları sonrası gündemden düşmeyen, AKP’li eski Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu’nun eski eşi olan THK Üniversitesi eski Rektörü Ünsal Ban, 13 aylık tutukluluğun ardından serbest bırakıldı.

“KARA PARA AKLAMA SUÇUNDAN YARGILANDIĞI DAVADA SALIVERİLDİ”

Gelişmeyi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile duyuran gazeteci İsmail Saymaz, şunları söyledi:

"Eski AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu’nun eşi ve eski Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban, kara para aklama suçundan yargılandığı davada salıverildi. Sedat Peker’in yayınladığı görüntülerden sonra tutuklanan Ban, 13 ay sonra serbest…"

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NE OLMUŞTU?

Peker, eski Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu ve kardeşi AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu’nun Marka Yatırım Holding’in sahibi Mine Tozlu Sineren’den sermaye artırımı için 12 milyon TL rüşvet istediğini iddia etmişti.

Mine Tozlu Sineren’in ödemeyi reddettiğini belirten Peker, daha sonra Cumhurbaşkanı Danışmanı Serkan Taranoğlu’nun Sineren’e ulaşarak söz konusu danışmanlık şirketinde bir araya geldiklerini belirtmişti. Sineren ise söz konusu iddiaları doğrulamıştı.

Peker iddialarının devamında, Taşkesenlioğlu’nun eşi olan Ünsal Ban’ın çektiğini belirttiği bir videoyu da paylaşmıştı.

Videoda Zehra Taşkesenlioğlu'nun elinde bıçakla "İkiniz para kazanacaksınız diye beni yakıyorsunuz" diye bağırdığı görülüyordu. Videonun paylaşılmasının ardından Ban, Peker'in iddialarını kabul etmiş ancak videoyu kendisinin göndermediğini söylemişti.

Peker ise, "Ünsal Ban’la ben telefonla birkaç kez görüştüm. O da öldürüleceğini düşünüyor. Hatta eşi olan AK Parti'nin Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu'nun evde otururlarken kendisine bıçakla saldırarak kısmen yaraladığı olaydan sonraki gizlice çekmiş olduğu görüntüleri bana yolladı" ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan Ağustos 2022'de AKP'li Zehra Taşkesenlioğlu’nun eşi Ünsal Ban’a boşanma davası açtığı ve 70 milyon lira (2,5 milyon dolar) tazminat istediği ortaya çıkmıştı. Ayrıca çiftin yaklaşık 5 milyon euro'ya Malta bandıralı bir tekne kiraladıkları da ortaya çıkmıştı. Tüm bu gelişmeler yaşanırken Zehra Taşkesenlioğlu, boşanma aşamasındaki eşi Ünsal Ban’dan ve Sedat Peker’den şikayetçi olmuştu.

Bunun üzerine Ban, Muğla'nın Milas ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi Zehra Taşkesenlioğlu'na ait kişisel verileri organize suç örgütü lideri ile paylaşma, tehdit ve şantaj suçlamalarıyla gözaltına alınıp tutuklanmıştı.

31 Ocak'ta görülen duruşmada, mahkeme heyeti, Yargıtay savcısı Fuat Uslu’yu duruşmada tanık olarak dinlemeye karar vermişti.

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