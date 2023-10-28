Sedat Peker’in iddialarıyla gündeme gelmişti. Esenyurt'taki lüks sitede çıkan kavgada yöneticiye kurşun

Özyurtlar Holding’e ait Ntowers sitesinde yeni bir gelişme yaşandı.

Esenyurt'ta lüks sitede su kavgası: Yöneticiye kurşun

Yüksek faturaları ödemeyen site sakininin suyu kesildi, yönetici ile tartışma çıktı

Site yönetimi saldırının terör bağlantısı olduğunu iddia etti

Esenyurt'ta bulunan Özyurtlar Ntowers Sitesi'nde şebeke suyu, site sakinlerine 27 TL'den satılıyor. Yüksek faturaları ödemeyi reddeden vatandaşların suyu gece 03.00'te kesilince site yönetimi ve bir site sakini arasında tartışma çıktı. Çıkan kavgada yönetici iki mermi ile yaralanırken saldırgansa bir süre sonra bulundu.

Yüksek faturalar tartışma çıkardı

Daha önce de adı farklı olaylarla anılan Esenyurt'ta bulunan Özyurtlar Ntowers Sitesi'nde eski yönetim ile protokol yaparak seçim yapmadan yönetime gelen E.O. ile A.G. isimli şahıslar site halkına hayatı zindan etti. Site sakinlerinden darp ve tehditle para toplayan bu şahıslar çıkarılan yüksek miktarda borçları ödemeyen daire sakinlerinin sularını kesmeye başladı.

Yöneticiye kurşun yağdı

Son olarak suyu kesilen site sakini çıkan kavga mermi yağdırdı. Site yöneticisi O.E. vücuduna aldığı iki mermi ile yaralandı. Olay yerinden uzaklaşan saldırgan daha sonra yakalandı.

Site yönetimi saldırının terör bağlantısı olduğunu iddia etti

Yaşanan bu olay sonrasında site yönetimi saldırının terör bağlantısı olduğunu iddia ederek WhatsApp gruplarından bir mesaj yayımladı.

Mesajda, "25.10.2023 tarihinde saat 02:45 sularında telefonum çaldı. Kendisini kat maliği olarak tanıtan şahıs beni çeşitli bahanelerle, tehdit ve hakaretle güvenlik noktasının oraya gelmemi istedi. Oğuz Bey benden önce siteye intikal edince benim için hazırlanan silahlı tuzağa yönetim kurulu üyemiz Oğuz Bey düşmüş, 9 kurşundan ikisi vücuduna isabet etmiş ve ağır yaralanmıştır. Art niyetli kişilerce çeşitli WhatsApp grupları kurulmuş şahsımıza yönelik yalan, iftira ve hakaretler ile şahsımız hedef gösterilmiş ve bu provokasyonlar sonucu örgüt bağlantılı olduğunu düşündüğümüz eli silahlı kişilerce canlarımıza kastedilmiştir. Rabbim böyle kötü niyetli kişilere kötü emellerini ulaşma fırsatı vermesin. Siz değerli kat malikleriimizden ricamız odur ki, provokasyonların ve iftiraların olduğu WhatsApp gruplarından bir an önce çıkarak bu gruplarda provokasyon yapan kişi ve kişileri savcılığa ve yönetimimize bildirmeleri hayati önem taşımaktadır. Provokasyonu yapan bu kişiler bugüne dek hiçbir yönetimde aidat, su ve diğer ödemelerini yapmayıp sitemizi kin ve nefret ortamına sürükleyerek buradan kişisel çıkar elde etmeye çalışan zavallı bir güruhtur. Bu azmettirici güruh site yönetimini ele geçirme arzusuyla her aşağılı yapmaya tenezzül edebilecek şahsiyettedirler. Yaptırdıkları yalan haberlerle site halkını daima manipüle etmeye çabalamaktadırlar. Bu kişilerin WhatsApp gruplarında yazdıkları tüm suç içeren söz ve eylemlerden şikayetçi olacağız. Canımıza kasteden ve bunun emrini veren azmettiricilerden hukuk karşısında hesap soracağız. Yönetimimiz şeffaftır, merak ettiğiniz ne varsa, gelip gönül rahatlığı ile bizden öğrenebilirsiniz. Tüm iyi yürekli ve onurlu kat maliklerimizi saygı ve hürmetlerimizle selamlıyoruz. Sizleri sitemizin resmi WhatsApp grubunu takip etmeye davet ediyorum." denildi.

Polis soruşturma başlattı

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ntowers sitesi Yeniçağ’ın özel haberiyle gündeme gelmişti

İstanbul Esenyurt''ta daha önce Sedat Peker’in iddialarıyla gündeme gelen Özyurtlar Holding’e ait Ntowers sitesini yasadışı şekilde ele geçirdiği ileri sürülen bir grubun sitede ikamet eden yabancı uyruklu kadınlara da hayatı zindan ettiği belirtildi.

İRANLI KADINLARA ZORLA İMAM NİKAHI TEKLİFİ

Yabancı uyruklu site sakinlerine yüksek miktarlarda faturalar çıkardığı ileri sürülen grubun lideri T.T. yalnız yaşayan İran Asıllı kadınlara İmam Nikahı teklifinde bulunduğu iddia edildi.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ GENÇ KADIN SİTEDEN TAŞINMAK ZORUNDA KALDI

İlk mağdur olan İran asıllı bir kadının T.T.’nin imam nikahı teklifini geri çevirmesi üzerine hayatı kabusa döndüğü belirtildi. T.T.’nin sitede çalışan 3 adamının Türkiye’de Üniversite okuyan ve yalnız yaşayan İran asıllı genç kadının evine giderek tehdit edip, siteyi terk etmesini istediği daha sonra bu site sakininin suyu kesilerek siteden taşınmak zorunda kaldığı iddia edildi.

MAHKEME 30 GÜN UZAKLAŞTIMA KARARI VERDİ

3 farklı kadın ile evli 9 çocuk babası olduğu iddia edilen T.T’nin bu kez de hedefine başka bir İranlı kadını aldığı, sitede oğlu ile ikamet eden başka bir İranlı kadına da ‘’sana imam nikahı kıyacağım’’ teklifinde bulunduğu ileri sürüldü.

Teklifi reddedilen T.T. aynı sistemi kullanarak kadın ve oğlunu adamları ile birlikte tehdit etmeye başladığı iddia edilirken kadının ilk olarak siteye sokulmadığı aile 4 saat site girişinde bekletildiği ileri sürüldü. Daha sonra çocuğunu okulla götürmek için evden çıkan ve dönüşte siteye sokulmayan genç kadınının karakola başvurarak T.T. hakkında suç duyurusunda bulunduğu belirtildi.

Bu olaylardan sonra Büyükçekmece 1. Aile Mahkemesi tarafından T.T. ile adamı olan S.K. 30 gün uzaklaştırma kararı verildiği belirtildi.