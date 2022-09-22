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Sedat Peker’i tehdit eden videolarıyla bilinen Cenk Çelik’i başından vuran saldırgan yakalandı

Sedat Peker’i tehdit eden paylaşımlarıyla bilinen ve geçtiğimiz günlerde Ümraniye’de başından vurularak öldürülen Cenk Çelik’in katil zanlısı Edirne’de yakalandı.

Haber Giriş: 22 Eylül 2022 Perşembe - 16:22
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Sedat Peker’i tehdit eden videolarıyla bilinen Cenk Çelik’i başından vuran saldırgan yakalandı

Sedat Peker’i tehdit eden videolarıyla bilinen Cenk Çelik’i başından vuran saldırgan yakalandı
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DHA

Cenk Çelik'i silahla ağır yaralayan saldırgan yakalandı. Sedat Peker paylaşımlarıyla tanınan Cenk Çelik, geçtiğimiz günlerde silahlı saldırıya uğramıştı. Olay sonrası izini kaybettiren saldırgan yurt dışına kaçmaya çalışırken Edirne'de yakalandı.

İZİNİ KAYBETTİRMİŞTİ
Ümraniye'de 17 Eylül 2022 tarihinde yaşanan olayda Sedat Peker paylaşımlarıyla tanınan Cenk Çelik uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanmıştı. Saldırgan olaydan sonra kaçarak izini kaybettirmişti.

EDİRNE'DE YAKALANDI
Asayiş şube müdürlüğü tarafından yapılan soruşturmada polis şüphelinin izini Edirne'de buldu. Düzenlenen operasyonda kaçma hazırlığında bulunan Özgür B. polis tarafından yakalandı. Şüphelinin daha önceden Adana'da işlenen bir cinayet sebebiyle de arandığı öğrenildi. Şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

30 MERMİ ALAN GLOCK MARKA SİLAHI ÇÖP TOPLAYICISI BULDU
Asayiş şube müdürlüğü tarafından yapılan soruşturmada silahla yaralama anının güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği belirlendi. Görüntülerde Cenk Çelik'in yanına yaklaşan bir kişinin ateş ederek kaçtığı görüldü. Olayda kullanılan silah bir süre sonra Suriye uyruklu bir çöp toplayıcısı tarafından bulunarak polise teslim edildi. Silahın Glock marka 30'lu şarjör takılmış bir silah olduğu belirlendi.

KILIK DEĞİŞTİRMEK İÇİN PANTOLONUNU ÇIKARMIŞ
Şüpheliyi güvenlik kamera görüntülerinden takip eden polis önce şüphelinin düşürdüğü şapkasına, ardından kılık değiştirmek için çıkardığı pantolonuna ulaştı. Şüphelinin iki pantolonu üst üste giyerek olaydan sonra birini çıkartarak eşkal değiştirmeye çalıştığı belirlendi. Bulunan pantolonun cebinden çıkan otel kartı sayesinde şüphelinin kimliğinin belirlendiği belirtildi.

TAKSİYE BİNEREK EDİRNE'YE GİTMİŞ
Yapılan inceleme sonucu şüphelinin olaydan sonra bir taksiye binerek 1400 lira ödeyerek Edirne'ye gittiği tespit edildi. Şüphelinin saldırıdan 10 gün önce Mersin'den İstanbul'a geldiği ve bir otele yerleşerek saldırı için hazırlık yaptığı öğrenildi.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ
Şüphelinin ifadesinde suçlamaları kabul etmediği ve "Ben İstanbul'a hiç gelmedim" dediği öğrenildi.

ADANA'DA İŞLENEN CİNAYETTEN DE ARANIYORMUŞ
Polis yaptığı soruşturmada yakalanan Özgür B.'nin 2 Ağustos 2022 tarihinde Adana'nın Seyhan ilçesinde Ergin Opçin'in öldürülmesiyle ilgili arandığı ortaya çıktı. O tarihte motosikletli iki kişinin saldırısına uğrayan Ergin Opçin öldürülmüştü. Polis olayda silahı kullanan Tarık T.'yi kısa sürede yakalamıştı. Özgür B.'nin o olayda motosikleti kullanan kişi olarak arandığı öğrenildi.

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Yalnız adam
22.09.2022 16:52
S.P. ile birkaç fotoğrafı servis edilir, talimatı S.P den aldım der. Katil, cinayetten değil, "Ö (Sedat Terör Örgütü)" diye bir örgüte üye olmaktan yargılanır ve filmin bu bölümü biter.  
 
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