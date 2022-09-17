Sedat Peker'den cinayet açıklaması: En basit tanımıyla safdillik

İstanbul Ümraniye'de meydana gelen olayda bir suç örgütünün lideri olduğu iddia edilen Cenk Çelik, (48) sokakta yürüdüğü sırada arkasından yaklaşan silahlı saldırgan peş peşe ateş etmeye başladı. Çelik başına isabet eden kurşunlarla kanlar içinde yere yığılırken silahlı saldırgan yaya olarak kaçtı.

Olayı görenler hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı ambulansla Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek çevredeki güvenlik kameralarını inceledi .

Olay yeri inceleme ekipleri de boş kovan ve delil çalışması yaptı. Silahlı saldırıya uğrayan Çelik'in durumunun ağır olduğu öğrenilirken polis kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

ÇEKTİĞİ VİDEOLAR İLE BİLİNİYORDU

Cenk Çelik, sosyal medyada Sedat Peker aleyhine yayınladığı videolar ile biliniyordu.

Yaşanan vurulma olayının, Sedat Peker'in evine ve akrabasına yapılan saldırıdan kısa bir süre sonra gerçekleşmesi dikkat çekti.

Sedat Peker'in Beykoz'daki villasına yapılan saldırıda, villada görevli Yılmaz Günay, 3 kurşunla yaralandı.

Sedat Peker'in akrabası olduğu öne sürülen Metin Süs, İstanbul Yeşilköy'de, aynı gün içinde vuruldu.

SEDAT PEKER’DEN 'CENK ÇELİK' AÇIKLAMASI

Organize suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı çıkarılan Sedat Peker’in avukatı Ersan Barkın, sosyal medya hesabından sokak ortasında uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan Cenk Çelik hakkında açıklama yaptı. Barkın, Peker’le FaceTime üzerinden yaptığı görüşmeyi aktararak, Peker'in bugün yaşanan olaya dair söylediklerini aktardı.

Barkın’ın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama şu şekilde:

Müvekkilim Sayın Sedat Peker’le FaceTime üzerinden yapmış olduğumuz görüşmede, kendisi bugün yaşanan cinayet eylemine dair şunları söyledi: “Bugüne kadar sosyal medyada çoluk -çocuk, genç-yaşlı birçok kişi şahsıma hakaret videoları yayımlamaktaydı. Hiçbirine karşı tek karşı eylemde bulunmamışken, bıçak sırtında yaşadığım bu anda, böyle bir cinayeti işlettiğimi düşünmek en basit tanımıyla safdillik olur.

Bazı güçler tarafından öldürülmem amaçlanırken, yakınlarıma saldırılar düzenlenirken, bana hiçbir fayda sağlamayacak bu tip bir cinayetle ilişkilendirilmem asla mümkün değildir. Bugün, yakınımda olduğu bilinen Seyfi Gedikli isimli arkadaşın ana-babasının ve kızlarının kaldığı evin kapısına silahla ateş edildi. Bana sevgi besleyen insanları yıldırma amacıyla yapılan kriminal çalışmalar devam etmektedir.

Dijital tecrit altında iken bu yönde komplolara başvurmak asla onurlu bir davranış değildir.” Sayın Sedat Peker ile yaptığım görüşmenin kamuoyunu yakından ilgilendirdiğini düşünerek paylaşmak isterim.