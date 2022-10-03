3 Ekim 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Flaş... Flaş... Sedat Peker videolarıyla bilinen Cenk Çelik hastanede öldü

Flaş... Flaş... Sedat Peker videolarıyla bilinen Cenk Çelik hastanede öldü

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'le ilgili videolarıyla bilinen ve Ümraniye’de 17 Eylül günü sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan Cenk Çelik, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Yakınları Adli Tıp Kurumu'ndan aldıkları cenazeyi defnetmek üzere Siirt’e götürdü.

Haber Giriş: 3 Ekim 2022 Pazartesi - 15:45
Takip Et

Sedat Peker videolarıyla bilinen Cenk Çelik hastanede öldü. Flaş... Flaş...

Flaş... Flaş... Sedat Peker videolarıyla bilinen Cenk Çelik hastanede öldü
+
Aa
-

Haber3'te yer alan bilgilere göre, sosyal medyada kendisini "Cenk Çelik Ümraniye" şeklinde tanıtan ve organize suç örgütü lideri Sedat Peker aleyhindeki videoları ile bilinen Cenk Çelik, Ümraniye Atatürk Mahallesi Çavuşpaşa Caddesi'nde 17 Eylül'de silahlı saldırıya uğramıştı.

Çelik'e yaklaşan biri peş peşe ateş etmiş; başından 2 kurşunla yaralanan Çelik ağır şekilde yaralanmıştı.

HASTANEYE KALDIRILMIŞTI

Saldırgan olay yerinden kaçarken, Çelik hastaneye kaldırılmıştı. Yaşanan olayın ardından çok sayıda kamera kaydını inceleyen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Masası ekipleri kimliği tespit edilen saldırgan Özgür B.’yi Edirne’den yurt dışına kaçmak üzereyken yakalamıştı.

HAYATINI KAYBETTİ

17 Eylül’den bu yana hastanede tedavi gören Cenk Çelik ,2 Ekim Pazar gece saat 23.30 sıralarında hayatını kaybetti. Çelik’in cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

İşlemlerinin tamamlanmasının ardından yakınları tarafından teslim alınan Cenk Çelik’in cenazesi Karacaahmet Mezarlığı gasilhanesine götürüldü. Cenk Çelik'in cenazesinin memleketi Siirt’e götürüleceği ve yarın öğle namazının ardından defnedileceği öğrenildi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

HELE BIR DUR
3.10.2022 16:07
Azmayacaksın nokta...  
 
Lazo
3.10.2022 15:52
İlahi adaletttt.  
 
Yalçın Türk
3.10.2022 15:48
su testisi, su yolunda kırılır..  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿TÜSEDAD Başkanı tarih verip uyardı: Süt ve ete büyük zam kapıda
1
﻿TÜSEDAD Başkanı tarih verip uyardı: Süt ve ete büyük zam kapıda
﻿TÜSEDAD Başkanı tarih verip uyardı: Süt ve ete büyük zam kapıda
﻿Nihat Kahveci'den Valerien Ismael'e şok sözler: Sonun hiç iyi değil
2
﻿Nihat Kahveci'den Valerien Ismael'e şok sözler: Sonun hiç iyi değil
﻿Nihat Kahveci'den Valerien Ismael'e şok sözler: Sonun hiç iyi değil
﻿AKP'li belediyeden babadan oğula geçen ihale. Aldıkları ihalelerin toplamı 435 milyonu geçti
3
﻿AKP'li belediyeden babadan oğula geçen ihale. Aldıkları ihalelerin toplamı 435 milyonu geçti
﻿AKP'li belediyeden babadan oğula geçen ihale. Aldıkları ihalelerin toplamı 435 milyonu geçti
﻿İşte yalansız ve çıkarsız gerçek sevgi. Bir köpek ve çocuğun birbirlerine olan sevgilisi izleyenleri duygulandırdı
4
﻿İşte yalansız ve çıkarsız gerçek sevgi. Bir köpek ve çocuğun birbirlerine olan sevgilisi izleyenleri duygulandırdı
﻿İşte yalansız ve çıkarsız gerçek sevgi. Bir köpek ve çocuğun birbirlerine olan sevgilisi izleyenleri duygulandırdı
﻿Ekrem İmamoğlu Pendik - Sabiha Gökçen Metrosuyla ilgili gerçeği açıkladı. Erdoğan birileri yaptığımız raylı sistemleri sahiplenmek istiyor demişti
5
﻿Ekrem İmamoğlu Pendik - Sabiha Gökçen Metrosuyla ilgili gerçeği açıkladı. Erdoğan birileri yaptığımız raylı sistemleri sahiplenmek istiyor demişti
﻿Ekrem İmamoğlu Pendik - Sabiha Gökçen Metrosuyla ilgili gerçeği açıkladı. Erdoğan birileri yaptığımız raylı sistemleri sahiplenmek istiyor demişti
﻿Dolmabahçe'de Arda Güler'e Beşiktaşlı taraftarlardan flaş tepki
6
﻿Dolmabahçe'de Arda Güler'e Beşiktaşlı taraftarlardan flaş tepki
﻿Dolmabahçe'de Arda Güler'e Beşiktaşlı taraftarlardan flaş tepki
﻿Beşiktaş-Fenerbahçe maçında 27 yıl sonra ne olduğunu futbolun sırlarını bilen adam Gürel Yurttaş açıkladı
7
﻿Beşiktaş-Fenerbahçe maçında 27 yıl sonra ne olduğunu futbolun sırlarını bilen adam Gürel Yurttaş açıkladı
﻿Beşiktaş-Fenerbahçe maçında 27 yıl sonra ne olduğunu futbolun sırlarını bilen adam Gürel Yurttaş açıkladı
﻿Bursa'da yük asansörü düştü; 1 ağır yaralı
﻿Bursa'da yük asansörü düştü; 1 ağır yaralı
﻿Bursa'da yük asansörü düştü; 1 ağır yaralı
﻿WhatsApp'ta konuşma yedeği nasıl silinir? Adım adım anlatım
﻿WhatsApp'ta konuşma yedeği nasıl silinir? Adım adım anlatım
﻿WhatsApp'ta konuşma yedeği nasıl silinir? Adım adım anlatım
﻿Sokakta oynayan çocuklar kazadan saniyeler ile kurtuldu
﻿Sokakta oynayan çocuklar kazadan saniyeler ile kurtuldu
﻿Sokakta oynayan çocuklar kazadan saniyeler ile kurtuldu
﻿Tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna limanlarından 7 gemi hareket etti
﻿Tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna limanlarından 7 gemi hareket etti
﻿Tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna limanlarından 7 gemi hareket etti
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.