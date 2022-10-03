Flaş... Flaş... Sedat Peker videolarıyla bilinen Cenk Çelik hastanede öldü

Haber3'te yer alan bilgilere göre, sosyal medyada kendisini "Cenk Çelik Ümraniye" şeklinde tanıtan ve organize suç örgütü lideri Sedat Peker aleyhindeki videoları ile bilinen Cenk Çelik, Ümraniye Atatürk Mahallesi Çavuşpaşa Caddesi'nde 17 Eylül'de silahlı saldırıya uğramıştı.

Çelik'e yaklaşan biri peş peşe ateş etmiş; başından 2 kurşunla yaralanan Çelik ağır şekilde yaralanmıştı.

HASTANEYE KALDIRILMIŞTI

Saldırgan olay yerinden kaçarken, Çelik hastaneye kaldırılmıştı. Yaşanan olayın ardından çok sayıda kamera kaydını inceleyen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Masası ekipleri kimliği tespit edilen saldırgan Özgür B.’yi Edirne’den yurt dışına kaçmak üzereyken yakalamıştı.

HAYATINI KAYBETTİ

17 Eylül’den bu yana hastanede tedavi gören Cenk Çelik ,2 Ekim Pazar gece saat 23.30 sıralarında hayatını kaybetti. Çelik’in cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

İşlemlerinin tamamlanmasının ardından yakınları tarafından teslim alınan Cenk Çelik’in cenazesi Karacaahmet Mezarlığı gasilhanesine götürüldü. Cenk Çelik'in cenazesinin memleketi Siirt’e götürüleceği ve yarın öğle namazının ardından defnedileceği öğrenildi.