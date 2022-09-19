Sedat Peker'in avukatından Emre Olur hakkında açıklama

Organize suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan Sedat Peker'in basın danışmanı olarak bilinen ve Arnavutluk'un başkenti Tiran'dan bu sabah İstanbul'a getirilen Emre Olur hakkında, Peker'in avukatı Ersan Barkın açıklama yaptı.

Cumhuriyet'ten Nagihan Yılkın'a konuşan Barkın, Olur'un bu gece ifade vereceğini söyledi. Barkın, Olur'un yarın savcılığa gönderilmesini beklediğini ifade etti.

Olur'un 'suç örgütü üyeliği' ile suçlandığını söyleyen Barkın, "Sedat Peker dosyasından tutuklu hiç kimse yok. Dolayısıyla tutuklunun olmadığı bir dosyada bu suçlama çok temelsiz bir suçlama oluyor" ifadelerini kullandı.

"SUÇ ÖRGÜTÜ ÜYELİĞİ İLE SUÇLANIYOR"

Barkın, şunları söyledi:

"Emre Olur'un suçlandığı şey suç örgütü üyeliği. Şu an Sedat Peker dosyasından tutuklu hiç kimse yok. Dolayısıyla tutuklunun olmadığı bir dosyada bu suçlama çok temelsiz bir suçlama oluyor. Suçu, suçluyu övme, kamu görevlisine hakaret aynı zamanda suçlandığı başka suçlar bunlardan tutuklanması mümkün değil ki kırmızı bülten çıkarılmış. Bunun da hukuki olarak kabul edilebilir olmadığını düşünüyorum açıkçası. Bu gece ifadesi alınacak yarın da beklentim savcılığa gönderilmesi. Ne kırmızı bültenle iadeyi gerektirecek ne de tutuklanmayı gerektirecek herhangi bir suç istinadı mümkün değil"

NE OLMUŞTU?

Suç örgütü lideri Sedat Peker'in basın danışmanı olarak bilinen Emre Olur, Peker'in yakın çevresinden edinilen bilgilere göre 4 gün önce Arnavutluk'tan Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitmişti. Üç gün sonra, oturum işlemlerini tamamlamak bahanesiyle devlet dairesine çağrılan Olur, sınır dışı edilerek Sırbistan aktarmalı uçakla dün Arnavutluk'a yollanmıştı. Aynı gün Türkiye'ye iade edilmek üzere uçağa bindirilen Olur'un Arnavutluk vatandaşlığı bulunduğu ortaya çıkınca uçaktan indirilerek, havalimanı karakoluna götürülmüştü. Avukatları ise Olur'un Türkiye’ye gönderilmesinin AİHM kurallarına aykırı olduğunu söylemişti.

Olur, İnterpol ekiplerince Arnavutluk Tiran'dan kalkan tarifeli uçakla saat 09.15'te İstanbul Havalimanı getirilmişti.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden Emre Olur hakkında yapılan açıklamada ise, "Sırbistan’dan Arnavutluk Tiran’a geçeceği tespit edilen şahsın Arnavutluk Emniyet Genel Müdürlüğü, Arnavutluk İnterpol’ü ve Sayın İçişleri Bakanlarının kurduğu doğrudan temas sonucunda Tiran Havaalanında 17.09.2022 günü saat 06:00’da Arnavutluk polisi tarafından gözaltına alınması sağlanmıştır" denilmişti.