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Barış Pehlivan canlı yayında açıkladı. Sedat Peker Emre Olur'un teslim edildiğini öğrenince ne yaptı

Sedat Peker’in avukatı Ersan Barkın'la görüşen gazeteci Barış Pehlivan, Peker'in 'basın danışmanı' olarak bilinen Emre Olur'un Arnavutluk'ta yakalanarak Türkiye'ye getirilmesi ve son durumuna ilişkin aldığı bilgileri kamuoyuyla paylaştı.

Haber Giriş: 19 Eylül 2022 Pazartesi - 08:16
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Sedat Peker Emre Olur'un teslim edildiğini öğrenince ne yaptı Barış Pehlivan canlı yayında açıkladı

Barış Pehlivan canlı yayında açıkladı. Sedat Peker Emre Olur'un teslim edildiğini öğrenince ne yaptı
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Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in basın danışmanı olarak bilinen Emre Olur, İstanbul'a getirilmesinin ardından avukat Ersan Barkın ile görüşen Barış Pehlivan aldığını bilgileri Halk TV'de Sansürsüz programında açıkladı  .

Organize suç örgütü liderliği suçundan yargılanan Sedat Peker'in geçtiğimiz haftalarda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na uzanan rüşvet iddiaları kamuoyunda yankı uyandırmıştı. Ardından geçtiğimiz günlerde ise Sedat Peker'in Beykoz'daki evine silahlı saldırı düzenlenmiş ve saldırıda evde çalışanlardan biri olan Yılmaz Günay ağır yaralanmıştı. Saldırıyı düzenlediği tespit edilen Ömer Şengel ve 4 kişi daha gözaltına alınmıştı.

Dün de Peker'in danışmanı olarak bilinen Emre Olur, İstanbul'a getirilerek gözaltına alındı. Pehlivan kamuoyuna yansıyan yanlış bilgileri düzelterek avukat Barkın'dan aldığı bilgileri aktardı.

PEKER'İN İLK TEPKİSİ NE OLDU?

Pehlivan'ın Barkın'dan aldığı bilgilere göre Sedat Peker Emre Olur'un teslim alınmasının aynısının başına geleceğini anlıyor. Ancak kendisinin endişeli değil ve neşesi gayet yerinde...

Pehlivan; "Ersan Barkın'ı aradım. Sedat Peker'in avukatlığını yapmıştı. Kamu oyunca da biliniyor. Açıkçası Ersan Barkın Emre Olur'la ilgili gelişmeleri bilir mi diyerek... Tamamen tesadüf eseri aradım. Kendisi Emre Onur ile yeni görüştüğünü söyledi"
diyerek Ersan Barkın'ın anlattıklarını açıkladı.

Barış Pehlivan aldığı bilgileri şu cümlelerle aktardı

"Barkın, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün yakınında bir yerdeydi. Oradayken telefonda görüştük. Emre Olur'un avukatının olmamasına rağmen Sedat Peker'in avukatı olarak gözaltındaki Emre Olur ile görüştüğünü söyledi. Açık ve net bir şekilde kendisinde darp izi olmadığını, kendisine kötü bir muamele gösterilmediğini söyledi. Emre Olur'un İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde gözaltında olduğunu ve kötü muamele görmediğini söyledi bana."

Ayrıntıları sorduğunda kendisine bir noktanın çok ilginç geldiğini belirten Barış Pehlivan, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Ersan Barkın'ın verdiği bilgiye göre elin bir bavulu ile gelmiş... -Bazı doğru olmayan bilgiler kamuoyuna yansımıştı- Arnavutluk vatandaşı olduğu söylenmişti. Barkın Arnavutluk vatandaşı olmadığının altını çizdi. Barkın, Emre Olur'un orada bir avukatanın dahi olmadığını söyledi. Hatta cebinde 1000-1500 euro kadar para varmış. Bununla bir avukat tutmak istemiş . Gerçekten de bir uçağın kapısından bir dönme durumu da olmuş. "

"Emniyetin açıklaması ile savcılığın niyetinin farklı olduğunu bilgisini verelim"

"Bana Ersan Barkın'ın verdiği bilgiler içinde en çarpısı olanı ayrıntı ise 'Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamada Emre Olur hakkındaki suçlamalar sıralanmıştı hatırlarsınız. Tehdit, suçu ve suçluyu övmek, hakaret, suç işlemek amacı ile kurulan örgüte üye olmak, -Sedat Peker örgütünü kastediyorlar- basit yaralama, sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret" suçlarından soruşturma yürütüldüğünü dair bir açıklama...

Emre Olur ile bugün görüşen Sedat Peker'in avukatı Ersan Barkın'ın ifade ettiği üzere polisler kendilerini şu bilgiye vermişler... Emre Olur ile soruşturmayı yürüten savcılık makamları Emre Olur'un emniyetteki ifadesinin sadece ve sadece suç işlemek amacı ile kurulmuş örgüte üye olma suçundan suçlama yapılmasını istemişler. Bunun altını çizmek gerekiyor.

Bunun önemi şu. Emniyetin açıkladığı suçlar listesinde 5 ayrı suçlama sıralanıyor. Ancak savcılık bu 5 suçlamadan değil sadece suç örgütüne üye olma suçlamasından ifadesinin alınacağını söylüyor. En ağırı o tabi ki.. Emniyetin açıklaması ile savcılığın niyetinin farklı olduğunu bilgisini verelim."

Programın ilerleyen dakikalarında yayını izleyen Ersan Barkın'ın telefonla aradığını belirten Pehlivan ise son ayrıntıları paylaşarak Sedat Peker'in Emre Olur'un gözaltısı olayına ilişkin ilk tepkisini aktardı. Barkın'ın söylediğine göre Emre Olur, Arnavutluk vatandaşı değil hatta sadece 1 gün kalmış.

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Trenci
19.09.2022 09:40
Hırsızın hiç mi suçu yok!!!  
 
Abbas
19.09.2022 08:46
Suç örğütü, öyle mi? Aynen Feto gibi? Sedat Peker sizin için oluk oluk kan akıtırken, suç örğütü değil, ama sizinle birlikte yaptıklarını anlatınca, suç örğütü? Yemezler ama yiyen çok bu ülkede  
 
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