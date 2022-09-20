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Derin konuların yazarı Tolga Şardan Sedat Peker'in büyük planını açıkladı. Peker'in Emre Olur'u neden yanına çağırdığını anlattı

T24 yazarı Tolga Şardan, Sedat Peker'in kendisine yönelik diplomatik girişimlerden haberi olduğunu ve elindeki belgelerin bir kısmını basın danışmanı Emre Olur'a teslim etmeyi planladığını iddia etti.

Haber Giriş: 20 Eylül 2022 Salı - 09:14
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Sedat Peker'le ilgili Tolga Şardan'dan dikkat çeken iddia. Peker'in Emre Olur'u neden yanına çağırdığını anlattı. Büyük planı açıkladı

Derin konuların yazarı Tolga Şardan Sedat Peker'in büyük planını açıkladı. Peker'in Emre Olur'u neden yanına çağırdığını anlattı
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başta olmak üzere kimi siyasi ve bürokratlarla ilgili ifşalarıyla gündemde olan organize suç örgütü lideri olmakla suçlanan Sedat Peker'in basın danışmanı Emre Olur'un gözaltına alınarak Türkiye'ye getirilmesi gündemde. T24 yazarı Tolga Şardan, yaşananlarla ilgili olarak dikkat çeken bir iddia ortaya attı.

Derin Konuların Yazarı Tolga Şardan, Sedat Peker'in kendisine yönelik diplomatik girişimlerden haberi olduğunu ve elindeki belgelerin bir kısmını basın danışmanı Emre Olur'a teslim etmeyi planladığını iddia etti.

“SEDAT PEKER, ELİNDEKİ BELGELERİN BİR KOPYASINI OLUR'A TESLİM ETMETİ PLANLADI”

Şardan’ın açıkladıklarına göre kendisine yönelik diplomatik girişimlerden haberdar olan Peker, yakın zamanda yaşanması olası yeni süreçte, elindeki görüntü, kayıt, bilgi ve belgelerin bir kopyasını Olur'a teslim etmeyi planladı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) yönetiminin Olur'a yönelik sınır dışı işleminin planı bozmuş olabileceğini dile getiren Şardan şöyle dedi:

"Olur'da söz konusu arşiv var mı? Bu da henüz bilinmiyor maalesef. Dediğim gibi sıkça konuşulan iddia bu."

“BAZI GAZETECİLERİN SAVCILIKÇA İFADELERİNİN ALINMASININ ÖNÜNÜ AÇABİLİR”

Şardan ayrıca, özellikle muhalif medyadan kimi gazetecilerin Olur'la temasta olduğunun bilindiğini belirterek "Olur'un suç örgütü üyeliğinden adli işlem görmesi – belki ileri bir yorum olacak – bazı gazetecilerin savcılıkça ifadelerinin alınmasının önünü açabilir. Bu durum elbette savcılığın tutumuyla belli olacak. Yazının yayına girdiği bu saatlerde Olur, büyük olasılıkla savcılığa çıkartılmış olacak. Ve yine büyük olasılıkla tutuklanacak. Böylece Peker'e bir mesaj daha verilecek" ifadelerini kullandı.

EMNİYET İLE SAVCILIK ARASINDA GÖRÜŞ AYRILIĞI

Şardan'ın aktardığına göre Olur'un Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) hangi maddesi hükmü gereğinde soruşturmaya alınacağı konusunda savcılık ile emniyet arasında görüş ayrılığı var:

"Soruşturmayı yürüten savcılık, Olur'un organize suç örgütlerine yönelik hükümleri içeren TCK'nın 220. maddesinin 7. fıkrası gereğince işlem yapılması görüşünde. Emniyet ise, aynı maddenin 2. ve 3. fıkralarına göre adli soruşturma yürütülmesinde ısrarcı.

Yasaya bakıldığında; Emniyet'in beklentisini oluşturan hükümler şöyle:

'(2) Suç işlemek amacıyla kurulmuş olan örgüte üye olanlar, iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(3) Örgütün silahlı olması halinde, yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza dörtte birinden yarısına kadar artırılır.'

Savcılığın üzerinden durduğu hüküm ise;

'(7) Örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım eden kişi, örgüt üyesi olarak cezalandırılır. Örgüt üyeliğinden dolayı verilecek ceza, yapılan yardımın niteliğine göre üçte birine kadar indirilebilir.' şeklinde."

NE OLMUŞTU

Organize suç örgütü kurduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunan ve şimdilerde yaşamını Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) sürdüren Sedat Peker'in basın danışmanı Emre Olur altı gün önce Arnavutluk'tan BAE'ye gitmişti. Dört gün sonra, oturum işlemlerini tamamlamak gerekçesiyle devlet dairesine çağrılan Olur, sınır dışı edilerek Sırbistan aktarmalı uçakla Arnavutluk'a yollanmıştı

Aynı gün Türkiye'ye iade edilmek üzere uçağa bindirilen Olur'un Arnavutluk vatandaşlığı bulunduğu ortaya çıkınca uçaktan indirilerek, havalimanı karakoluna götürülmüştü. Avukatları ise Olur'un Türkiye’ye gönderilmesinin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kurallarına aykırı olduğunu söylemişti.

Öte yandan Sedat Peker’in Beykoz’daki evine ve bir tanıdığına silahlı saldırı olayı gerçekleşmişti. Peker'in Beykoz'daki evine silahlı saldırıda bir kişi yaralandı.

Ayrıca Peker'in aleyhine sözleri ve videolarıyla tanınan Cenk Çelik, geçtiğimiz günlerde Ümraniye'de yüzünden vurularak ağır yaralanmıştı. Peker'in iki sene önce Çelik'e yönelik bir saldırı olabileceği konusunda İstanbul Valiliği'ni uyardığı ve can güvenliği önleminin alınmasını istediğini ortaya çıktı.

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