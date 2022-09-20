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  • İsmailağa’dan ‘yenge’ ve ‘kuzen’ fetvası: Aynı sofraya oturmak caiz değildir

İsmailağa’dan ‘yenge’ ve ‘kuzen’ fetvası: Aynı sofraya oturmak caiz değildir

İsmailağa Cemaati'nden bir hoca Youtube yayınında bir izleyiciden gelen "Bir kişinin yengesi ve kuzeniyle aynı sofrada oturmasının hükmü nedir" sorusuna verdiği "Yenge ve kuzenle aynı sofraya oturmak caiz değildir" cevabı gündem oldu.

Haber Giriş: 20 Eylül 2022 Salı - 23:57
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İsmailağa’dan ‘yenge’ ve ‘kuzen’ fetvası: Aynı sofraya oturmak caiz değildir

İsmailağa’dan ‘yenge’ ve ‘kuzen’ fetvası: Aynı sofraya oturmak caiz değildir
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İsmailağa NET isimli Youtube kanalında yayınlanan programda, "İsmailağa Fıkıh Heyeti üyesi Fatih Kalender Hoca Efendi" olarak tanıtılan kişinin, bir izleyiciden gelen soruya, "Yenge ve kuzen" başlığı altında verdiği cevap tartışmalara neden oldu.

"YENGE VE KUZENLE AYNI SOFRAYA OTURMAK CAİZ DEĞİLDİR"

"Bir kişinin yengesi ve kuzeniyle aynı sofrada oturmasının hükmü nedir" şeklinde gelen soruya Fatih Kalender'in cevabı şöyle oldu:

"Yenge kişiye namahrem olan biridir, kuzen de aynı konumda olduğu için bunlarla aynı ortamda olma noktasında ciddi anlamda hassasiyet gösterilmelidir. İhtiyacın dışında aynı ortamda bulunmaları caiz olmaz. Nerde kaldı ki yemek noktasında aynı sofrada bulunmak. haremlik selamlık vardır erkekler erkeklerle, kadınlar kadınlarla yemek yer."

Kalender'in cevabı sosyal medyada tartışma yarattı.

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21.09.2022 00:03
Niye? Ayet mi var, hadis mi var? yoksa şahsi fikirleri mi?  
 
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