Trabzonspor efsanesi kupa finalini izlemeye geldi. Taraftarlar kuyruğa girdi

Selahattin Ekrekli
Trabzonspor efsanesi kupa finalini izlemeye geldi. Taraftarlar kuyruğa girdi

Trabzonspor'un, Beşiktaş ile oynayacağı Türkiye Kupası Finali maçına Yattara da geldi.

Ziraat Türkiye Kupası Finali bu akşam Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. Trabzonspor ile Beşiktaş, saat 20.45'te başlayacak karşılaşmada şampiyonluk için kapışacak.

Her iki takım taraftarları da zorlu mücadeleye yoğun ilgi gösteriyor. Türk futbolunun ünlü isimleri de tribündeki yerini tek tek alıyor. Bu isimlerden biri de Trabzonspor'un efsane futbolcusu İbrahim Yattara idi.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda, Bordo-Mavili taraftarların yoğun sevgi gösterileriyle karşılanan Yattara, yürümekte güçlük çekti.

2003 yılında transfer olduğu Trabzonspor'da 187 maça çıkan Yattara 39 gol atma başarısı göstermişti. Yattara 2011-12 sezonunun başında sözleşmesi bitince Bordo-Mavili ekipten ayrılmıştı.

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