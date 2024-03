Şehit 30 bin Filistinli Müslüman’ın One Minute kadar değeri yok mu?

Hamas’ın 7 Ekim 2023’te İsrail’e düzenlediği saldırı sonrası İsrail askerleri Gazze’de soykırım yaptı, yapmaya da devam ediyor.

Eli, yüzü, vücudu kanla kaplanan katil siyasetçi Netanyahu’yu sözde insan hakları savunucuları olan sözde Batılı ülkeler durdurmuyor.

Amerikalılar, Ruslar, Avrupa ülkeleri, Çin ve İslam alemi soykırımı seyrediyor.

32 binin üzerinde Müslüman Filistinli kardeşlerimiz şehit edildi.

22 yıldır tek başına iktidar olan AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hamaset dolu sözlerle göstermelik şekilde İsrail’i kınıyor.

Türkiye’den İsrail’e TÜİK verilerine göre Ocak 2024’te 6 milyon 247 bin 293 bin dolar yani 188 milyon 166 bin 772 lira tutarında silah, mühimmat ve patlayıcı madde ihracatı yapıldı.

Meyve ve sebze, kuru meyve ve mamulleri ile fındık ve fıstık gibi ürün ihracatı yüzde 80 artışla 7 milyon 273 bin dolara yükseldi.

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, ne yazık ki Türkiye’nin İsrail ile ticaretini durdurmadı.

Ticareti yaptı, siyaseti battı…

Yazıklar olsun.

Erdoğan’a şu One Minute çıkışını anımsatayım.

29 Ocak 2009’da İsviçre'nin Davos kentinde düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu panelinde İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres’in konuşmasından sonra Erdoğan dedi ki;

-“One minute, one minute, one minute... Olmaz!... One minute!

Moderatör David Ignatius sana söz verince özetle dedin ki;

-“Sayın Peres benden yaşlısın. Sesin çok yüksek çıkıyor.

Biliyorum ki sesinin bu kadar çok yüksek çıkması bir suçluluk psikolojisinin gereğidir.

Öldürmeye gelince, siz öldürmeyi çok iyi bilirsiniz!

Bu insanları öldürenleri kalkıp da alkışlamak, öyle zannediyorum ki o da ayrı bir insanlık suçudur.”

İsrail'e ve Siyonizm'e Davos’ta böyle meydan okumuş ve Türk halkının da takdirini kazanmıştın Erdoğan.

31 Mayıs 2010’da ise İHH Gazze'ye insani yardım götürmek için Mavi Marmara gemisi ile yola çıktı.

İsrail komandoları baskın düzenledi ve silahsız 10 Türk vatandaşını katlettiler.

2013’te İsrail özür diledi ama Gazze ambargosunu kaldırmayınca Türkiye’de ağır eleştiriler yapılınca Erdoğan dedi ki;

-“Siz böyle bir insani yardımı götürmek için günün Başbakanına mı sordunuz?” (Kendisini kastediyor- OU)

Erdoğan her zaman olduğu gibi meydan okuduğu ülkeler ve liderlerine karşı yaptığı gibi yaptı.

Mavi Marmara katliamından 12 yıl sonra Ankara’ya davet etti ve Erdoğan İsrail Cumhurbaşkanı Herzog’u sarayda çok sıcak karşıladı.

One Minute ve Mavi Marmara baskını sonrasında Erdoğan;

-İsrail ve Siyonizm düşmanıydı.

-Herzog’u ağırlayarak İsrail ve Siyonizm dostu oldu.

Bunları muhalefet unutur ve hesap sormaz.

Ama bil ki ben hiç unutmam Erdoğan.

Şimdi sana soruyorum:

Şehit 30 bin Filistinli Müslüman’ın One Minute kadar değeri yok mu Erdoğan?

Ey Müslüman Türk seçmeni;

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin şu sözü yarın oyunuzu kullanırken sizlere ışık tutsun:

“Erdoğan israf, itham, inkâr ve iftiradır. Alçaksın şerefsizsin. Erdoğan sen nasıl bir Müslümansın?”

Ey Müslüman Türk seçmeni;

Yerel seçimde 30 bin şehit Filistinli Müslüman kardeşlerimizin hesabını Erdoğan’dan sormayacak mısınız?