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Beşiktaş Çarşı'dan Acarer AKP'li Özalan'ın eski defterlerini açtı

Sedat Peker haberleriyle tanınan Beşiktaş Çarşı'dan Erk Acarer, kendisini hedef alan AKP Milletvekili Alpay Özalan'ın eski defterlerini açtı. Acarer'in Çarşı Ulan adlı bir kitabı da bulunuyor.

Haber Giriş: 15 Kasım 2022 Salı - 18:50
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Sedat Peker haberleriyle bilinen Acarer kendisini hedef alan Özalan'ın eski defterlerini açtı

Beşiktaş Çarşı'dan Acarer AKP'li Özalan'ın eski defterlerini açtı
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Gazeteci ve yazar Erk Acarer, İstanbul İstiklal Caddesi'nde meydana gelen terör saldırısı sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Acarer'in paylaşımına ise İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın yanıt vermesi üzerine tartışmaya AKP İzmir Milletvekili Alpay Özalan da dahil oldu.

Özalan, Erk Acarer'e PKK'lı göndermesi yapıp, Lütfü Türkkan üzerinden İYİ Parti'ye laf atarak provokasyon yaratmaya çalıştı.

ACARER'DEN YANIT GECİKMEDİ

Erk Acarer, kendisinin gazeteci olduğunu hatırlatarak Özalan'ın eski defterlerini açtı. Özalan'ın kaldığı evin kirasını ödemeyip; takım arkadaşından aldığı paraya çöktüğünü hatırlattı. 

Acarer, tribüncülük geçmişini de değinerek Özalan'ı her daim ıslıkladığını belirterek kendisinin küçük bir adam olduğunu vurguladı.

"Alpay ben gazeteciyim oğlum her yerde fink atarım. Sen kaldığın evin elektrik parasını ödemeyip, üstüne takım arkadaşından aldığın parayı iç eden bir sahtekarsın. Tribünde her daim ıslıkladığım, her konuda bir küçük adamsın. 🦅 Hadi bak dalgana kralın atanamamış hacıvatı!"

NE OLMUŞTU?

Acarer, yaşanan bombalı saldırı sonrası "Bugün 'sandık gelecek ve seçim kazanılacak' düşüncesinin pek de geçerli olmadığını kanıtlayan bir gün oldu ne yazık ki" paylaşımında bulunarak, seçim sürecine dair çekincelerini açıkladı.

İYİ PARTİLİ VEKİLDEN YANIT

Erk Acarer'in bu paylaşımına İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'dan yanıt geldi.

Türkkan "Ürkmeyin, korkmayın..! Hiç karamsar olmayın..! Seçim sandığı önüne geldiğinde, milletimiz bu zulme son verecek. Güvenin bize..!" sözleriyle Acarer'e yanıt vererek seçimlere dair kendilerine güvenmelerini söyledi.

ACARER: AKP BUGÜN İYİ BİR SİMÜLASYON YAPTI

Acarer de Türkkan'a "Ürkmem, korkmam, umudumu kaybetmem. Fakat bunun ezber bir karşılığı yok sayın vekil. Gerçeğe göre şekil almak lazım. AKP bugün iyi bir simülasyon yaptı maalesef. Esas tatbikat bugün oldu." şeklinde yanıt vererek çekincelerini dile getirmeye devam etti.

 

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