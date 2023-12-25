Fatih Altaylı PKK’nın 12 askerimizi şehit ettiği saldırıların kime yaradığını açıkladı. Her şeyi anlatan yazı

Irak’ın kuzeyindeki Pençe Kilit Operasyonu’nda çıkan çatılma sonucu 12 şehit verdik. TBMM’de teröre karşı ortak bir bildiri hazırlandı. AKP, MHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi’nin imzaladığı bildiriyi CHP ve DEM Partisi imzaladı.

Sık sık iktidarın hedefinde olan muhalefet terörle ilişkilendirilerek hedefe koyuluyor. Dün ise Manisa’da sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Enes Budak’ın cenazesine katılan CHP Lideri Özgür Özel vatandaşlar tarafından protesto edildi.

Gazeteci Fatih Altaylı ise konuyla ilgili bomba bir yazı yazdı. Altaylı, Özgür Özel’in hedef alınmasına tepki göstererek Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın PKK ile ilgili söylediği sözleri hatırlattı.

Altaylı’nın yazısı şu şekilde:

PKK’nin 12 askerimizi şehit ettiği saldırılar neye mi yaradı! Neye yaradığını dün Manisa’da gördük.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sağlığında fotoğraf çektirdiği o delikanlının cenazesine katılamadı. Birtakım provokatörler tarafından yuhalandı.

Bu saldırının ilk ve en somut siyasi sonucudur.

Zannedersin Habur’da PKK’lıların ayağına devletin savcısını, hakimi yollayıp törenle karşılatan ve göstermelik bir sorgudan sonra serbest bırakan CHP idi, Özgür Özel idi.

Zannedersin “açılım süreci” diye bir barış süreci başlatıp valilere “Operasyonlara izin vermeyin” talimatını veren, askeri kışlasına hapsedip, sokakları, neredeyse mülkiyeyi ve adliyeyi PKK’nın insafına emanet eden CHP ve Özgür Özel idi.

Zannedersin Diyarbakır’da kurulan kürsüde Şivan Perver ve İbrahim Tatlıses ile “Megri megri” diye türkü söyleten CHP, Türk askerini lanetleyen bu türküye eşlik eden de Özgür Özel’di.

O gün tüm bunlara gık demeyenler, dün Kılıçdaroğlu’na, bugün Özgür Özel’e saldırıyorlar.

NELER OLDU?

Irak’ın kuzeyinde gerçekleşen operasyonlarda 24 saatte 12 şehit verdik. P.Uzm.Çvş. Abdülkadir İyem, P.Söz.Er Cebrail Dündar, P.Uzm.Çvş. Ahmet Arslan, P.Söz.Er Kemal Aslan, Piyade Uzman Onbaşı İsmail Yazıcı, P.Söz.Er Semih Yılmaz, P.Söz.Er Enes Budak, Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca, Piyade Uzman Çavuş Mehmet Serinkan, Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşkın, Piyade Sözleşmeli Er Çağatay Erenoğlu, Piyade Teğmen Ramazan Günay şehit oldu.

İYİ Parti’nin önerisiyle TBMM’de bir bildiri yayınlandı. Bildiriyi, İYİ Parti, AKP, MHP ve Saadet Partisi imzaladı.

ÖZGÜR ÖZEL PROTESTO EDİLDİ

DEM Partisi ve CHP ise onaylamadı. Bunu üzerine CHP tepkileri odağına oturdu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, şehit olmadan önce kendisi ile fotoğraf çektiren şehit Piyade Sözleşmeli Er Enes Budak’ın cenazesine katıldı.

Ancak cenazede Özel, vatandaşlar tarafından protesto edildi,

Vatandaşlar “Özgür dışarı” sloganları atarak Özel’in cenaze töreninden ayrılmasını istedi.