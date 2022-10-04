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Değeri 150 milyon Euro... Şeker fabrikası fındık deposu oldu

Depolarında şeker çuvalları olması gereken Samsun Çarşamba Şeker Fabrikası’nın ambarları Toprak Mahsülleri Ofisi’nin kullanımına verildiği için fındık deposu olarak kullanılmaya başlandı.

Haber Giriş: 4 Ekim 2022 Salı - 06:15
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Şeker fabrikası fındık deposu oldu: Değeri 150 milyon Euro

Değeri 150 milyon Euro... Şeker fabrikası fındık deposu oldu
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Asli görevi kristal şeker üretmek olan ve depolarında şeker çuvalları olması gereken Samsun Çarşamba Şeker Fabrikası’nın ambarları Toprak Mahsülleri Ofisi’nin kullanımına verildiği için fındık deposu olarak kullanılıyor.

Cumhuriyet’ten Cemil Ciğerim’in haberine göre; Şeker-İş Sendikası Çarşamba Şube Başkanı Sinan Türe, bu durumun pancar üreticilerini üzdüğünü söyledi.

Kabuklu Fındık Alım Dönemi açılışı geçen günlerde Çarşamba Şeker Fabrikası’nda yapıldı. Durumu eleştiren Türe, şeker fabrikasının faaliyete geçmemesinin üreticiye de tüketiciye de maddi külfet olduğunu ifade etti.

Türe, “Fabrikanın kapalı kaldığı her an Samsun ve Karadeniz esnafının ve bölge halkının hanesine zarar olarak yazılmaktadır. En son şeker üretimini 12 yıl önce yapan ve ambarlarında şeker bulunmayan fabrikadan şeker almak isteyen bölge esnafı diğer fabrikalara yönlendirilmekteler. Bölge esnafı, Kastamonu Şeker Fabrikası’ndan 1 kamyon yani 25 ton şeker aldığında, Çarşamba ilçesine en az 15 bin TL nakliye bedeli ödemek zorunda kalmaktadır. Bu fark ister istemez tüketiciye yansıtılmakta” dedi.

Türe şöyle konuştu:

"AKLA ZİYAN BİR DURUM"

"Sıfırdan inşa edilmesi en az 150 milyon Avro olan Çarşamba Şeker Fabrikası’nın depo olarak kullanılması aklı başında olan her kesimi üzmektedir. Fabrikanın üretim yapmaması ve depo olarak kullanılması akla ziyan bir durumdur.”

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