Eski AKP’li isimden yolsuzluk çıkışı: 5.2 milyon Avro kimin cebinde?

Şanlıurfa Eyyübiye’de eski AKP’li Belediye Meclis Üyesi ve Başkanvekili Bilal Tekatlı, Şanlıurfa Su ve Kanalizasyon İdaresi (ŞUSKİ) Genel Müdürlüğü’nün Suruç ilçesindeki kanalizasyon ve yağmur suyu şebekeleri inşaat ihalesine ilişkin sonuç bilgi formunu sosyal medya hesabından paylaşarak, “İhale 4. sıradaki firmaya verildi. Aradaki 5.2 milyon Avro kimlerin cebine gitti? Urfalılar adına soruyoruz” dedi.

Çağdaş Bayraktar’ın haberine göre; “Haram kapımızdan geçemez şiarıyla, gücümüz yettiğince yolsuzlukla mücadele ediyoruz. Daha önce de rant kokan petrol istasyonu projesine karşı çıkmış, usulsüz alınan izinlere rağmen geri adım attırmıştık” diyen Tekatlı, Suruç’taki kanalizasyon ve yağmur suyu şebekeleri ihalesinde de usulsüzlük yapıldığını belirtti.

Partideki yolsuzluk iddialarına tepki olarak 2020 yılında partisinden istifa eden Tekatlı şunları söyledi:

RANT İÇİN İNŞAATI ENGELLEDİLER

“Suruç altyapı kanalizasyonu yapım işi ihalesi yaklaşık 6 ay önce belli olduğu halde ihaleyi kazanan 1. sıradaki Arges İnşaat – Kural Yapı – MST İnşaat’a yaklaşık beş aydır inşaatı başlatmadılar. Bunun nedeni, ihalede teklifi dördüncü sırada olan Asil İnşaat-Çeltikçi İnşaat- İm-Sa İnşaat’a bu ihaleyi peşkeş çekmekti. Yetkililere defalarca çağrıda bulunduk. Dediğimiz gibi de oldu. İhalenin üzerinden aylar geçtikten sonra dördüncü sıradaki firmaya fahiş fiyata verildi. İhalenin şu an verildiği firma 5 milyon 206 bin Avro yüksek fiyat vermesine rağmen ihale o firmaya gitti. Özetle Urfalıların 95 milyon lirası birilerinin cebine gitti.”

Yolsuzlukla mücadelesinden ötürü tehdit ve baskı gördüğünü de belirten Tekatlı, “Urfalılar bizim duruşumuzu bilir. Yurttaşlar da bu konuda bizi destekliyor. Tehdit ve baskılara boyun eğmeyeceğiz. Söylediğimiz her şey belgeli. Dediklerimize karşı çıkan varsa yargı yolunu kullanabilir” ifadelerini kullandı.

ESKİ VEKİLDEN ÇAĞRI

Öte yandan, Eski AKP Şanlıurfa Milletvekili seçilen Abdülkerim Gök, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Beyazgül’e sosyal medya hesabından seslenerek “Sayın Başkan mevzubahis olan Suruç ihalesi ile ilgili kamuoyuna bir açıklama yaparsanız iyi olur diye düşünüyorum” dedi. Öte yandan Şanlıurfa Belediyesi ise iddiaları reddetti.