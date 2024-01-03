Selam Otunun bilinmeyenleri

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Fatma Demirkaya
Selam Otunun bilinmeyenleri
Selam Otu maydanozu andırıyor, pek fazla tanınmıyor ancak yararları ve yemeklere kattığı tatla ön plana çıkıyor. İşte yararları ve tat kattığı yemekler...

Selam otu geleneksel tıpta kullanılıyor. Bir çok kişi mutfaklarında süs bitkisi olarak yer veriyor. Yenebiliyor, yaprakları, sapları ve tohumları yemeklere lezzet katıyor. Tadı gayet keskin...

Yararlarının başında başında sindirim sorunları, solunum yolu enfeksiyonlarına iyi gelmesiyle tanınıyor. Ayrıca cilt rahatsızlıklarında da hekim tavsiyesiyle kullanım alanı buluyor.

Antioksidan özelliklere sahip olduğundan yüksek tansiyon hastalarına da öneriliyor.

HANGİ YEMEKLERE YAKIŞIR?


Genellikle tuzlu tariflerde tercih ediliyor. Çorbalara katıldığında güzel bir tat bırakıyor. Havuçlu ve patatesli yemekler de aromasıyla göz dolduruyor. Yaprakları salata olarak tüketilirken buharda pişirilen yemeklerde de yemeklere tat katıyor.

Tavuk ve ve dana etiyle yapılan yemeklerde öncelikle tavsiye ediliyor...

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