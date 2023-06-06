Selin Ciğerci Hadise'nin göğüslerine kafayı taktı! Güneş yanıklarını görünce kendini tutamadı

Selin Ciğerci, Hadise'nin gündem olan son pozlarındaki güneş yanıklarını görünce kendini tutamadı. Hadise'nin tatilden paylaştığı derin göğüs dekolteli pozları sosyal medyada olay olurken, Ciğerci de konuya ilişkin yorum yaptı.

Hem özel hayatı hem de kariyeriyle çok konuşulan şarkıcı Hadise, tatil sezonunu olaylı bir şekilde açtı. Hadise, hem bikinili hem de dekolteli elbisesiyle çektirdiği fotoğrafları paylaşınca ortalık karıştı.

Şarkıcının "Pazartesi, hadi gidelim bebeğim" notuyla paylaştığı fotoğraflar kısa sürede gündem oldu. Güneşin altında fazla kaldığı belli olan ve kıpkırmızı görünen Hadise için "Sana güneş kremi sürmek istiyorum Hadise" yorumları yapıldı.

Hadise'nin bu kıpkırmızı halini görünce Selin Ciğerci de kendini tutamadı. Hadise'nin o pozlarını paylaşan Ciğerci, "Ah Hadise! Güneş koruyucum var her gün bağırıyorum beyaz tenli kadınlar için diye nasıl kızarmış yanmış kıyamam" yazdı.

