Şener Üşümezsoy’dan Ayvacık depremi için yeni açıklama. Söylediği her şey bugüne kadar çıktı

AFAD, Salı günü yaptığı açıklamada Midilli Adası ile Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi arasında 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurmuştu. Midilli Adası açıklarında 5 büyüklüğündeki deprem öncesi 4 gün boyunca çok sayıda ufak sarsıntı meydana gelmişti.

ŞENER ÜŞÜMEZSOY EGE’DEKİ YENİ DEPREMİN YERİNİ AÇIKLAMIŞTI

Yeniçağ gazetesine açıklamalar yapan Prof. Dr. Şener Üşümezsoy Ege’de meydana gelebilecek bir depremin yeriyle ilgili açıklamalar yapmıştı.

Üşümezsoy Midilli’nin kuzey kenarında ve Edremit Körfezi’nin batı kenarında bir deprem riski olduğunu aktararak, Küçükkuyu-Assos'a doğru hissedilir bir risk potansiyelinin olduğunu söylemişti.

Üşümezsoy, “Bugün Kuşadası’nı etkileyen depremler 2020 Sisam depreminin karaya doğru ilerleyen kolu üzerinde olan depremler. Bunun kuzeyindeki Gümüldür fayının da bu bölgeye doğru geliştiği, birbirine bağlı iki fay sistemi söz konusu.” demişti.



Sisam fayının devamının karaya doğru Selçuk kuzeyinden geçen Küçük Menderes fay hattına doğru uzandığını aktaran Üşümezsoy, “Sisam fayının doğuya doğru Kuşadası ve Selçuk körfezlerinin kuzeyinden Küçük Menderes Vadisi güney kenar fayına doğru uzanıyor. Bu anlamda Küçük Menderes Vadisi’ne doğru uzanan depremler bu açıdan önemlidir.” şeklinde konuşmuştu.

PROF. DR. ÜŞÜMEZSOY: AYVACIK’TA 2017’DE MEYDANA GELEN DEPREMİN KOPYASI

Prof. Dr. Üşümezsoy, Yeniçağ’a yaptığı son açıklamada Ayvacık’ta 2017’de meydana gelen depremle Midilli’de Salı günü olan depremin benzerliğine dikkat çekti. Üşümezsoy, Ayvacık depremi sonrası Midilli’de meydana gelen depremin haritasını çizdiğini belirterek, 2 depremin birbirinin kopyası olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Üşümezsoy şu ifadeleri kullandı:

Midilli kuzeydoğu ucundaki bu depremler aslında Ayvacık’ta 2017’de meydana gelen depremlerin kopyası gibidir.

“Ayvacık bloğunda olan deprem, Edremit Körfezi’nden gelen ve Kaz Dağları’ndan gelen fay Ayvacık fayı ile birleşerek; Ayvacık fayı bir köprü fayı gibi, Ayvacık ve Babakale fayları ile Skiros fayı birleşmektedir. Edremit çukuru ile Skiros çukuru önemli birer jeolojik yapıdır. 1944’te Edremit fayı kırılmış, 1984’te Skiros fayı kırılmıştır. Bu sistemin oluşturduğu ve stres yüklediği hemen güneydeki alan Ayvacık bloğuna benzeyen bir şekilde Midilli bloğunun hemen güneyindeki kesim de bu sistemin içinde çalışmaktadır. Midilli Adası ortasından bir fayla kesilmekte, bunun kuzeyinde ise diğer bir fayla kesilmekte ve bunlar köprü bir fayla birleşmektedir. İşte bu noktada olan depremler Ayvacık fayının devamını oluşturan bir depremsellik söz konusudur. Bunun güneybatı kesimine doğru ile kuzeydoğu kesimi arasında köprü fayı şeklinde olan Edremit Körfezi’nin en güneybatı ucundaki fayda olan depremler söz konusudur. Bu nedenle Asos ve Küçükkuyu civarında etkisini daha çok duyuracaktır.”

“MİDİLLİ DEPREMİNİN HARİTASINI ÇİZDİK”

“2017’de Ayvacık’ta meydana gelen depremde, bugün Midilli’de meydana gelen depremin haritasını çizdik. “