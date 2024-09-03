Şenol Güneş'i okey masasından kaldıran telefonun sırrı çözüldü

Kumarda kaybeden, aşkta kazanır derler.

Doğru yanlış tartışılır.

Peki, ya iş!

Kumarda kaybeden aşk gibi işte de kazanır mı dersiniz..

Konu Şenol Güneş olunca, ‘neden olmasın..’

Hep diyoruz, her yerdeyiz.

Geçtiğimiz hafta içi Şenol Güneş’in fotosu düştü internete.

Hoca Trabzon’da okey oynuyor.

Eski arkadaşlar toplanmış, kahvede zaman geçiriyorlar.

Gelin olayın perde arkasına bakalım.

Duydum şaka sandım ama değil.

Laz fıkrası hiç değil.

Tamamen gerçek..

Güneş’i oyun masasında görenler, etraftaki çemberi daraltmışlar.

Kadim dostum ‘Minik Karga’ dahil.

Okey bilmeyen yok. Sayılı oynuyorlar. Yani biri açınca, elde kalan sayılar toplanıyor. 9 el sonra en çok sayıda kalan, oyunda yenilen taraf oluyor.

Her rengin kat sayısı farklı..

İster tek, ister eşli oynanıyor.

Güneş’in masasında eşli oyun.

İki oyunda, toplam 18 el demek..

Hoca sadece 2 kez açabiliyor.

Beraberliğe mi yattı ne!..

Hani derler ya, masada kareyi tamamlar gibi.

Biraz sağa sola kızıyor. Fazla ilgiden rahatsız olup.

Klasik Güneş sendromu.

Bitse de, gitsek havasında..

Ama çevresi bu ortamı bulmuşken, yeni teklifler geliyor.

Israrla… Kıramıyor.

Tam yeni oyuna geçileceği esnada telefonu çalmaz mı?

Önceki çağrıları pek önemsemeyen Güneş, bakıyor ekrana.

İnanamıyor.

Gözlüğünü takıp tekrar bakıyor..

Arkadaşlar bir saniyenizi rica ediyorum. Başkan telefonda deyip dışarı çıkıyor..

Arayan Ertuğrul Doğan. Trabzonspor için hocayı ofisine davet ediyor.

Oysa Güneş de herkes gibi…

Fatih Tekke’nin bu göreve getirildiği düşüncesinde..

Davete icabet gösterip kalkılıyor.

Aha işte size kanıtlı son örnek.

Kumar masasında kaybeden sadece aşk da değil, asıl işte kazanıyor!

Taa Kuzey Kore’lere haber gönder ama olmasın.

Azerbaycan’a elçi gönder eli boş dönsün.

Okeye otur, iş tekliği ayağına gelsin.

Şansın böylesi..

Yarından tezi yok bildiğim tüm oyunlara başlıyorum.

O kahve senin, burası benim cirit atacağım.

Bir de bakmışım; Times, Bild, La Gazetta Della Sport … daha bir çok dünya markası medya kuruluşundan teklif alırım.

Sadece Şenol hoca için değildir ya bu şans!

Belki bizlere, sizlere de güler böylesi..

Meşhur üçgen var. Futbol- siyaset - ticaret..

Kumar - aşk - iş.. yeni rakibi bu olmalı. Ya da adaşı.

Dünyayı resmi ve gayri resmi bahis siteleri, casinolar, sanal ortamdaki oyunlar boşuna kaplamış değil sanki.

Sonuçta tilki misali; dönüp dolayıp geleceği yer kürkçü dükkanı.

İyi ki sadece soyadımız Tilki..