Son dakika... Süper Kupa'nın oynanacağı yer ve tarih resmen açıklandı

Kaynak: Haber Merkezi
Son dakika... Süper Kupa'nın oynanacağı yer ve tarih resmen açıklandı
Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Kupa maçının yeri ve tarihi resmen açıklandı.

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Suudi Arabistan'da yapılması planlanan Süper Kupa maçı, çıkan olaylar nedeniyle iptal edilmiş ve ileri bir tarihe ertelenmişti.

ŞANLIURFA'DA OYNANACAK

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Kupa'nın oynanacağı yeri ve tarihi açıkladı.

Süper Kupa mücadelesi, 7 Nisan 2024 Pazar günü saat 21.00'de Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda oynanacak.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde;

''2023 Turkcell Süper Kupa müsabakası, 2022-2023 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Galatasaray A.Ş. ile 2022-2023 Sezonu Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe A.Ş. kulüpleri arasında, 7 Nisan 2024 Pazar günü saat 21.00'de Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda oynanacaktır.''

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