Kylian Mbappe Barcelona'da!

Adı uzun süredir Real Madrid ile anılan Kylian Mbappe'nin sezon sonunda İspanyol devine transfer olacağı yazılmıştı.

PSG'nin Fransız yıldızı Mbappe, Barcelona'da görüntülendi ve bu ziyaret taraftarlar tarafından büyük bir merakla karşılandı.

TATİL AMACIYLA GİTTİĞİ AKTARILDI

Mbappe'nin Barcelona'da görüntülenmesi sonrası oyuncunun Barcelona'ya transfer olacağı yönünde akıllarda soru işareti bıraksa da, Fransız oyuncunun Barcelona'ya tatil amacıyla gittiği belirtildi.

SIK SIK GİDİYOR

Kylian Mbappe, gittiği Barcelona tatilinde birçok İspanyol hayranının imza isteğini geri çevirmedi ve görüntülenmekten çekinmedi.

Fransız oyuncunun İspanya'da sık sık tatil yapmaya gittiği için bu duruma fazlasıyla alışık olduğu yazıldı.

PSG, bir sonraki maçını 25 Şubat'ta Rennes ile yapacak.

Ardından 1 Mart'ta Monaco ile karşı karşıya gelecek.