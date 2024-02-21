Manchester United'ın yıldızı sezonu kapattı. İngiliz ekibine kötü haber

Kaynak: Daily Mail
Manchester United'ın yıldızı sezonu kapattı. İngiliz ekibine kötü haber
Premier Lig ekibi Manchester United, aldığı sakatlık haberiyle sarsıldı.

Bu sezon Premier Lig'e iyi bir başlangıç yapamayan ve 6. sırada yer alan Manchester United'a yıldızından kötü haber geldi.

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LUKE SHAW SEZONU KAPATTI
Manchester United'ın yıldızı Luke Shaw, Luton Town maçında yaşadığı sakatlıktan dolayı sezonu kapattı.

Luke Shaw'ın sakatlığının ciddi olduğu ve EURO 2024'ü kaçırma ihtimali olduğu aktarıldı.

Tyrell Malacia'dan sonra Luke Shaw'ın da sakatlanması sonrası teknik direktör Erik ten Hag, Victor Lindelöf ve Sofyan Amrabat'tan birisini sol bekte oynatmayı düşünüyor.

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