Manchester United'ın yıldızı sezonu kapattı. İngiliz ekibine kötü haber

Bu sezon Premier Lig'e iyi bir başlangıç yapamayan ve 6. sırada yer alan Manchester United'a yıldızından kötü haber geldi.

LUKE SHAW SEZONU KAPATTI

Manchester United'ın yıldızı Luke Shaw, Luton Town maçında yaşadığı sakatlıktan dolayı sezonu kapattı.

Luke Shaw'ın sakatlığının ciddi olduğu ve EURO 2024'ü kaçırma ihtimali olduğu aktarıldı.

Tyrell Malacia'dan sonra Luke Shaw'ın da sakatlanması sonrası teknik direktör Erik ten Hag, Victor Lindelöf ve Sofyan Amrabat'tan birisini sol bekte oynatmayı düşünüyor.