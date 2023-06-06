Okuyunca gözleriniz faltaşı gibi açılacak. Şerafettin Tilki Gedson Fernandes gerçeğini ortaya çıkardı

Sevgili dostlar. Güzel kalpli insanlar.

Sıkça bahsettiğim Terim Fonu ile alakalı yazı konum vardı.

Hani öyle böyle değil. Bombaaa!

Okuyunca, "İnanılır gibi değil" diyeceğiniz türden.

Ama şöyle biraz rahatlayalım istedim.

Bu yüzden bir kaç gün erteledim.

Ekonomik kriz, yüksek tansiyonlu seçim süreçleri stres yarattı.

Sıkıntılı günler, geceler hepimizi yordu.

Gelin farklı bir ortama doğru sörf yapalım.

Kafamız az da olsa dağılsın.

Hani klasik bir terim vardır.

"Hadi ya, bu kadar olamaz denilen olaylar" karşısında kahramanına ‘Bahtsız bedevi’ deriz.

Peki ligin bu terime uyan futbolcusu kim?

Ortaya bir çok değişik oyuncu adı atanınız olur.

Kiminiz İrfan Can Kahveci der.

Kimileriniz ise Ghezzal.

Önemli bir kesim de Gomis.

Eminim Visca diyenleriniz de çoktur..

Liste uzayıp gider.

Sizlere bir isim verip içerik sunayım.

Artık "Bahtsız bedevi" mi dersiniz.

"Atsız kovboy" mu bilemem.

Ya da farklı bir lakap.

Bu futbolcu Gedson Fernandes.

Portekizli yıldız 2016 yılında U-17 milli takımı ile Avrupa Şampiyonluğu yaşadı.

2018-19 sezonunda ise Benfica kulübü forması altında lig şampiyonluğu.

İşte ne olduysa bundan sonra oldu.

Nazar mı değdi, göze mi geldi?

Ayak bastığı yerde ot bitmez, kervan geçmez türünde hikayeler yazıldı, yazılıyor.

2021 ara transfer döneminde Galatasaray’a büyük beklentiler ile transfer edildi. Ancak Beşiktaş şampiyonluk ipini göğüsledi.

Sezon sonu geldiği gibi Benfica’ya geri dönüş yaptı. Tecrübe kazandı. Katkı sunar deniyordu. Aksilik bu ya; Porto şampiyon oldu.

Yeniden ayrılıp ülkemize geldi. O sezon da, Benfica şampiyon olmaz mı!

Sanki O kaçıyor, şampiyonluklar geliyor gibi!

Beşiktaş’ın yabancı kontenjanı dolu olduğu için Rizespor’a verildi. Karadeniz ekibi ligden düştü.

Şaka gibi valla.

Ama değil.

Dahası var bitmedi!..

Yeni sezona Beşiktaş’da başladı. Bu kez de Galatasaray mutlu sonu yaşadı.

Üstüne üstlük küme düşen Rizespor yeniden Süper Lige dönüş yapmaz mı.

Hadi gelin şimdi buna isim babası olun da görelim.

24 yaşındaki Fernandes için İtalyan ve İngiliz kulüpleri nabız yokluyorlar.

Gider mi, kalır mı belli olmaz.

Ama bu zincir halkaları aynen devem eder mi?

Eder mi eder. Bu yaşa kadar yaşanılan buysa. Arkası yarın gibi olur.

Ne günlerdi.

Yakın geçmiş zaman.

TRT tek kanaldı.

Radyo günlük 18 saat yayın yapardı.

Radyodan dizi takip eden tek millettik!

Evet aynen böyle.

"Arkası Yarın" adlı programları 40 yaş üstü gençler(!) hatırlar.

Nostaljik oldu!

Varsın olsun.

Gedson Fernandes sen nelere kadirsin be mübarek!

Şaşırttın.

Güldürdün.

Düşündürdün.

Hayret ettirdin.

Yetmedi nostalji yaptık.

Eğlenip biraz olsun kafamızı rahatlattık.

Terim Fonu yazısına kadar, kalın sağlıcakla..

Yarından sonra, öbür günden önce!.

(Şerafettin Tilki)