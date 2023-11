Serdal Adalı başkan olunca yapacaklarını açıkladı

İşte Serdal Adalı'nın açıklamaları:

Dejavu yaşıyorum. “O onun, bu bunun devamı” gibi algı operasyonlarına camiasının karnı tok. Aynı yönetimde 6,5 sene çalışan iki isim kavgada (Orman ile Çebi’yi kast ediyor). Arat da bu tartışmanın içinde. Kimse bizi kavganın içine çekmesin. Genel kurulun desteği bana yeter.

Hayâli projelerle camiayı yeni hayâllere sürüklemem. Projelerin ayakları yere basmalı. 80-85’e yakım proje var. Stadın haricinde, seçim zamanındakilerden hayata geçirilen bir tane biten var mı? İnsanları yanıltmamın anlamı yok. Hasan Arat’ı 45 senedir tanırım, saygısızlık yapmam ve “Ağabey” derim. Yakın süreçte 5-6 kezden fazla görüştük. “Serdal çok faydalı olur” dediği için teşekkür ederim. Ancak ne zaman aday oldum, matruşka benzetmesine girdiler! “İyi ki aday olmuşum” ve Arat’ın teklifine “Hayır” demişim.

Metin (Keçeli) ağabey ile birbirimize sözlerimiz var. Yöneticiliğimde çok dersler çıkardım. Metin ağabey, Orhan Sak, Fahrettin Curoğlu’nun yanında Beşiktaş terbiyesi ile büyüdüm. Onlar da Metin ağabeyin tavsiyesini dinler ve Beşiktaşlının kim olduğunu anlarlar umarım.

2011’lerde başladı Futbol Akademisi. Carvalhal’i de onun başına geçmesi için getirdik. Araya mecburi ayrılıklar girdi. Kulüpteki alacağıma dair “Şu tesisleri yapalım” dedim. Orman ve Çebi’ye söyledim. Her yıl 3-4 futbolcu çıkarmalıyız.

Mevcut scout ekibi genişletilecek. Transferde hata payını sıfıra indirmek istiyoruz. Halihazırdaki kadronun maliyeti 85-86 milyon Euro. Bazı oyuncular gidecek, başarı için bu rakamlara katlanacağız.

Ahmet Nur Çebi’nin desteğini görmedim, hissetmiyorum da. Sayın Çebi, Hasan Arat ve Fikret Orman arasındaki kavgasına beni çekmesin. Bireysel desteklere de hiç ihtiyacım yok.”

Hasan Arat’ın “borçları bitireceğim” söylemi?

“Bizim için böyle bir ihtimal var. Bugünkü ziyaretlerimin tamamı açıklayacağımız projelerle ilgili. Ben ilk gün de söyledim, hayali projelerle insanları, camiayı başka bir hayale sürüklerim. Böyle bir şeyi yapmam, karakterim bu değil. Ben, proje ayakları yere basmadıkça, finansmanı nasıl sağlanacak, hangi sürede bitecek, geri gelişi ne zaman olacak, bunlardan dört dörtlük emin olmadıkça hiçbir proje açıklamam. Yoksa 80-85’e yakın hazır proje var.”

Hasan Arat’la birleşme konusu

“Buyursun gelsin basketbola baksın, anonim şirkete baksın. Bildiği, anladığı işler. Aynı teklifi ben de yaptım. Buyursun, gelsin o olsun dedim. Hasan Bey’i 45 senedir tanırım. Hasan ağabeyimdir, saygısızlık yapmam. Ama bir sene boyunca ‘beraber girelim seçime, beraber yürüyelim, sen gel futbol kısmına bak’ diye söyledi ama her seferinde de herhangi bir yönetimde görev almak istemiyorum, eğer camiam isterse direkt aday olmak istediğimi söyledim. Bir sene içinde 5-6 defadan fazla görüştük. ‘Serdal çok iyi insan, bu başkanlığı çok hak ediyor, çok faydalı başkan olur, yönetici olur.’ Dedi. Teşekkür ediyorum güzel sözleri için. Ne zaman ki aday oldum maalesef çevresindeki, sosyal medyadaki kirliliğin sebebi arkadaşlar döndüler, söylemek bile istemiyorum; bir ‘Matruşka’ benzetmesinin içine girdiler. O noktada da iyi ki aday olmuşum dedim. Açıkçası geçen bir senelik sürede Hasan Bey’in tekliflerine de hayır dediğim için şu anda kendimi iyi hissediyorum. Demek ki samimi değilmiş.”

Metin Keçeli’nin yönetime alınması.

“Metin ağabey ile birbirimize 2011, 2012’lerden sözümüz var. Bu sefer teşekkür ediyorum beni de kırmadı. Yeni bir yönetim olacak, ben çok ders aldım yönetim kuruluna girdiğimde. Okulum; Metin ağabey, Allah rahmet eylesin Orhan Saka ağabey, Fahrettin Curoğlu… Ben bunların yanında yetiştim. Beşiktaş terbiyesiyle büyüdüm. Yönetime yeni girecek arkadaşlar da eminim Metin ağabeyin tavsiyelerini dinlerler, Beşiktaş’ın ne olduğunu bir an önce anlarlar.”

Kadro ve transfer…

2011’de baktığımda altyapıyla ilgili bugün devam eden futbol akademisi konusu o zamanlardan başlayan çok da arzu ettiğim, inandığım bir proje. Carvajal’ı da bu akademinin başına koyalım diye getirdik. Ama kısmet olmadı, araya mecburi ayrılıklar girdi. O tarihte Fikret başkana da aynı şeyi söyledim; ‘Şu projeyi bitirin. İçeride de bir alacağım var, o paradan bu tesisleri yapalım’ dedim. Fikret Bey ile yönetime girdiğimde baktım proje aynı yerinde duruyor. Sonrasında Sayın Çebi’ye ziyarete gittiğimde ona da söyledim. Bir kısmı yapılmış. Özellikle şu altyapıyı bizim bir an önce dört dörtlük bir şekle getirip oradan 3-4 tane futbolcu almamız lazım.”



“Transferler kısmında da biliyorsunuz Mehmet Özdilek hoca Sportif Direktör olarak görev yapacak. Transferlerde de şu anda Mehmet hoca çalışıyor. Mevcut çok iyi bir scout ekibimiz var, oraya eklemelerle scout ekibini daha da güçlendirip, bunun yanında yurt dışında da bir scout ekibi oluşturacağız. İzlediğimiz ve transfer etmek istediğimiz futbolcuları raporlarını her iki taraftan alıp karşılaştırıp hata payını sıfıra çekmek isteyeceğiz. Devre arasında şu andaki futbol takımımızın maliyeti 80-85 milyon eurolarda. Bir şekilde bu takımı yukarı çıkaracağız. Devre arasında biz maliyeti olacak futbolcularla yollarımızı ayıracağız. Bu maliyete katlanacağız. Bu maliyete aldığımız 2-3 oyuncuyla takımı bir an önce yukarı taşıyıp en azından gelecek sene başında 85-86 milyon euroluk yükü sırtımızdan atmış olacağız.”

Metin Keçeli açıklamaları:

Sayın Hasan Arat da bu işe gönül verdi. Futbol her şeyin başı. Seba geleneğinden olduğumuz için inatla ayakta kalabildik. Önümüz kesildi, hakaretlere uğradık. Arat, benim de yöneticiğini yaptığım eski bir basketbolcu. Şahsen görüştüğüm, iş dünyasında prestijli bir iş insanı. Ama “Tak” diye gelip de Beşiktaş’ın sorunlarını çözemezsin! Sadece bir sene “2. Başkanlık’ı üstlendi kaldı ve ş20 yıl sonra “Ben adayım” dedi. Yanıma, Bodrum’a geldi, oturduk, komuştuk. Eleştirilerimi ilettim ve Sayın Adalı’ya destek sözümün arkasında duracağımı ilettim.

Rahmetli Recep Yazıcı, Hasan Arat ismini Süleyman ağabeye önerdi. Bana “Git bir kontrol et, üyeyse alalım” dedi. Sonra yönetime aldık ve Seba ile 1 sene aktif çalıştı. Ben 20 sene çalıştım. Birileri Süleyman ağabeyin devamını arıyorsa bu yönetime baksın.

Seba’ya “Ne inatçı” deyip de sonradan “Haklı çıktınız” dedim. Tecrübe önemli ki, yaşayarak görürsün. Kiminle konuştuysam bana desteklerini iletti.

Türk futbolunu yabancı çöplüğüne çevirdiler, nasıl iyi yerli çıksın? 8’i sahada. Altyapıdan senede bir tane oyuncu yeterli.

1957’de ilk kez maça gittim. 45 senedir camianın içindeyim. Yönetimin en büyük hatası Burak Yılmaz oldu. Rıca Hoca’ya büyük bir güvenim var. Mehmet Özdilek (Şifo), Genel Kaptan gibi bir göreve geliyor. Şifo, Baba Hakkı, Sanlı Sarıalioğlu, Samet Aybaba ve Rıza Çalımbay, Beşiktaş tarihinde çok önemli yerde duruyor.

Fenerbahçe gol yese Riva’ya gidiyor! “Satılmış hakem” tabirini kabul etmiyorum.