Beşiktaş Başkan Adayı Hasan Arat ilk yöneticisini açıkladı

Garanti BBVA Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Cüneyt Sezgin, Hasan Arat'ın yönetiminde yer alacak.

Kabataş Erkek Lisesi ve ODTÜ İşletme mezunu Cüneyt Sezgin, yüksek lisansını Western Michigan Üniversitesi'nde, doktorasını ise İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde tamamladı.

Beşiktaş Divan Kurulu Üyesi olan Cüneyt Sezgin, Kabataş Erkek Lisesi Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu ve Mütevelli Heyeti Üyesi olarak da görev yapıyor.

CÜNEYT SEZGİN KİMDİR?

Dr. M. Cüneyt Sezgin, 1961 yılında İstanbul'da doğdu. Kabataş Erkek Lisesi'nden mezun olduktan sonra, lisans eğitimini ODTÜ İşletme Bölümü'nde, yüksek lisansını Western Michigan Üniversitesi'nde, doktorasını İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde tamamladı.

1989 yılından bu yana Beşiktaş Jimnastik Kulübü Kongre Üyesi, Ocak 2007'den bu yana BJK Divan Kurulu Üyesi olan Sezgin, yerli ve yabancı bankalarda yatırım bankacılığı, risk yönetimi, teftiş, uyum ve iç kontrol başta olmak üzere birçok konuda üst düzey yönetici, yönetim kurulu ve denetim komitesi üyesi olarak çalıştı.

Başta "Futbolda Risk Yönetimi" olmak üzere spor endüstrisi üzerine yayınlanmış makaleleri bulunan Cüneyt Sezgin, Doğal Hayatı Koruma Derneği (WWF Türkiye), Öğretmen Akademisi Vakfı ve Finans Yöneticileri Vakfı yönetimlerinde görev yapıyor.

Hasan Arat'ın yaptığı paylaşım ise şu şekilde;